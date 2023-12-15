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هل تنجح البالونات بمواجهة سياسة الاحتلال في تعمد تجويع الغزيين؟

12/15/2023 11:17:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - وكأن الصواريخ والقذائف وهدم المجمعات السكنية على رؤوس قاطنيها وقتل وجرح عشرات الآلاف لا يكفي، فيواصل الاحتلال الصهيوني حرب تجويع ممنهجة بحق من بقي حيا في قطاع غزة المحاصر، بدعم أميركي وغربي واضح.
وعلى الرغم من تأكيد القاهرة أن معبر رفح مفتوح ولم يغلق قط، فإن شاحنات الإغاثة لا تستطيع الدخول إلى القطاع عبر المعبر الذي قصفه الاحتلال مرات عدة، في رسالة واضحة بأنه لن يسمح بدخول أي مساعدات من دون إذنه.
وتحدث كثير من الغزيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التفاصيل المرعبة للتجويع الممارس بحق أهل غزة، حيث اشتكى كثيرون من غياب حتى ما يسد رمق الناس ويبقيهم على قيد الحياة.
بل إن جيش الاحتلال يحرص على استهداف المدنيين أثناء بحثهم عن الطعام والماء، وقصفهم في "طوابير" المخابز وفي الأسواق.
وسبق لـ"المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" أن أكد أن إسرائيل صعدت بشكل حاد من "حرب التجويع" التي تمارسها بحق المدنيين في القطاع كأداة للإخضاع.
فقد استهدفت بشكل مباشر المخابز والمصانع والمحال التجارية والأسواق ومحطات وآبار وخزانات المياه، وقصفت المولدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية، التي تعتمد عليها المرافق الحيوية من منشآت تجارية ومطاعم ومؤسسات مدنية، للحفاظ على الحد الأدنى من عملها، في ظل انقطاع تام للكهرباء ونفاد الوقود.
شابة أميركية تقول "لقد رأيت بيسان وهي تأكل برتقالة وتقول إنها وجبة إفطارها، هذا أمر لا أستطيع تجاهله".
وتوضح ميغان رايس، الشابة الأميركية التي تتألم لضحايا مجازر الاحتلال في غزة، وتعجبت لثبات أهلها، أنها فكرت في حل قد يساعد بعض الغزيين على مواجهة حرب التجويع الممنهجة الممارسة ضدهم، ويتمثل في إرسال بالونات طعام إليهم، تتحدى الحصار الخانق المفروض عليهم، وعجز شاحنات المساعدة عن الدخول عبر معبر رفح.
ودشنت رايس حملة لقراءة القرآن الكريم داخل الولايات المتحدة، ثم ما لبثت أن أعلنت اعتناقها الإسلام.
أما بيسان فهي ناشطة من غزة، اشتهرت إلى جانب نشطاء آخرين في العالم أجمع بمقاطع الفيديو والصور التي تنشرها على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تكشف تفاصيل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بدعم أميركي وغربي.
وأضافت رايس، في مقطع فيديو على حسابها بمنصة تيك توك، "لا تسخروا من مقترحي"، "فقد رأيت هذا الحل وقد طبقه ناشطون في كوريا الجنوبية لتقديم المساعدة لسكان في كوريا الشمالية".
وبالفعل، اتبع ناشطون كوريون جنوبيون ضمن تنظيم "محاربون من أجل كوريا شمالية حرة" هذا الحل خلال سنوات لتقديم مساعدات إلى أبناء جلدتهم في كوريا الشمالية المجاورة، في ظل الانقطاع الكامل للعلاقات بين البلدين اللذين يعيشان تحت تهديد اندلاع حرب في كل وقت وحين.
وتتلخص الفكرة في استخدام بالونات بلاستيكية بسيطة لحمل مساعدات أساسية، من غذاء ودواء، وإطلاقها باتجاه كوريا الشمالية.
واستخدم "محاربون من أجل كوريا شمالية حرة" بكثرة هذه الوسيلة خلال فترة كورونا، حيث أرسلوا عشرات آلاف الأقنعة الواقية والأدوية والفيتامينات في تلك البالونات لتصل إلى داخل كوريا الشمالية.
ويجرم القانون في كوريا الجنوبية منذ عام 2020 إرسال منشورات أو مساعدات غير مرخصة عبر الحدود، ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة أقصاها 3 سنوات، أو غرامات قد تبلغ 27 ألفا و400 دولار.
وبالنسبة لميغان رايس، فإن مقترح استنساخ تجربة نشطاء كوريا الجنوبية مع غزة قد يبدو بالنسبة للبعض بسيطا أو ساذجا، لكنه على الأقل خطوة تستحق أن يفكر فيها، فالأهم هو أن تصل المساعدات لمن يحتاجها وبأقصى سرعة وبأي طريقة، وتتأكد إسرائيل أن حرب التجويع لن تنجح في إخضاع الفلسطينيين.
وكان برنامج الأغذية العالمي قال إن الجوع ينتشر بشكل واسع في أنحاء قطاع غزة وإن الناس يشعرون بيأس متزايد في محاولة إيجاد الغذاء لإطعام أسرهم. وقال البرنامج أن حالات الجفاف وسوء التغذية تتسارع بشكل كبير في القطاع.
ويظهر رصد أجراه البرنامج، أن ما بين 83 و97 % من الأسر لا تستهلك ما يكفي من الطعام، وفي بعض المناطق ذكرت ما يصل إلى 90 % من الأسر عدم تناول أي غذاء طيلة يوم وليلة كاملين، 18 % من تلك الأسر مرت بتلك الظروف لأكثر من 10 أيام.
من جهته كان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال إن الاحتلال صعد بشكل حاد من حرب التجويع التي يمارسها بحق المدنيين في قطاع غزة لمفاقمة الوضع المعيشي الذي وصل لمستويات كارثية، كأداة للإخضاع في إطار عدوانه المتواصل.
وأبرز المرصد اتخاذ حرب التجويع من قبل كيان الاحتلال منحنيات في غاية الخطورة، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.-(وكالات)

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