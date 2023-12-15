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الاحتلال يقر بمقتل 3 من جنوده بغزة وصحافته تشكك بالأرقام

12/15/2023 11:17:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 جنود في صفوفه أمس في قطاع غزة، ذكرت وسائل إعلام الكيان أن أعداد المصابين العسكريين أعلى بكثير مما ينشره الجيش.
يأتي ذلك وقد أكدت المقاومة الفلسطينية استهداف جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح.
وأعلن جيش الاحتلال في بيان مقتل رائد وضابط وجندي، وإصابة 4 آخرين، بينهم ضابطان، في معارك جنوب القطاع وشماله.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أول من أمس مقتل ضابط برتبة رائد في سلاح المدرعات خلال قتال ضار جنوبا، ليرتفع عدد القتلى إلى 124 بين ضابط وجندي منذ بدء التوغل البري، في حين ارتفع عدد الجرحى منذ بداية العملية البرية إلى 652، بينهم 146 إصاباتهم خطرة.
وذكر الجيش أنه بذلك يرتفع عدد قتلاه من الضباط والجنود منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 450، بينهم 124 منذ بداية المعارك البرية في 27 من الشهر ذاته.
وفي هذا السياق قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أعداد المصابين العسكريين وفقا لقوائم المستشفيات أعلى بكثير مما ينشره الجيش الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة أن مراكز إعادة تأهيل المعوقين ليست مستعدة للتعامل مع الأعداد الكبيرة لجرحى الجيش الإسرائيلي.
من جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس استهداف مبنى في منطقة جحر الديك (وسط قطاع غزة) يتحصن به عدد من جنود الاحتلال، بقذيفة "تي بي جي" بشكل مباشر، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.
وفي بيان آخر على منصة تليغرام، قالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع 10 جنود من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية لقوات الاحتلال في منطقة جحر الديك أيضا.
كما تمكن مقاتلو القسام من الاستيلاء على قطعة سلاح "إم 16" من أحد الجنود الإسرائيليين، وعادوا إلى قواعدهم.
وأشار بيان آخر للقسام إلى أن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس.
كما قصفت كتائب القسام كيبوتس "نيريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.
وقد أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– أن مقاتليها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين بقذائف "تاندوم" في محور الشيخ رضوان غرب غزة.
وقالت سرايا القدس إنها قصفت حشودا عسكرية إسرائيلية في شمال غرب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون.
وفوق مدينة القدس المحتلة، سُمعت أصوات انفجارات مع محاولة منظومة القبة الحديدية اعتراض صواريخ للمقاومة الفلسطينية.
إلى ذلك سخرت (حماس) من منشور ألقته قوات الاحتلال من الطائرات على السكان في قطاع غزة تعرض فيه مكافآت لمن يدلي بمعلومات تفيد في الكشف عن أماكن قادة الحركة.
وزعم منشور الاحتلال أن "حماس فقدت قوتها"، وأن قادتها "لم يتمكنوا من قلي بيضة"، لكن عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق رد بقوله "لا وقت لقلي البيض، مقاومونا منشغلون بشواء الميركافا".
ودعت قوات الاحتلال في منشورها سكان غزة لتقديم معلومات تمكنها من "القبض على من وصفتهم بالأشخاص الذين جلبوا الدمار والخراب إلى قطاع غزة".
ووضعت صورا لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وشقيقه الأصغر محمد السنوار الذي تعتقد قوات الاحتلال أنه يشرف على عمليات حركة حماس في قطاع غزة.
كما وضعت صورة للقيادي في القسام رافع سلامة الذي يعتقد أنه قائد لواء خان يونس، بالإضافة إلى صورة لقائد أركان كتائب القسام محمد الضيف.
وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة خلال عدوانه على قطاع غزة، وقد أعلن عن وصول عدد قتلاه حتى أمس الخميس إلى 445 عسكريا، منهم 119 ضابطا، أي أن نسبة الضباط وصلت إلى نحو 27 % من عدد العسكريين القتلى، في حين أعلنت كتائب القسام وفصائل المقاومة عن تدمير أكثر من 500 آلية للاحتلال منذ بدء العدوان البري على القطاع.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن عدوان الاحتلال على غزة خلف نحو 25 ألف شهيد فلسطيني في غزة، بينهم حوالي 10 آلاف طفل، منذ بدء القصف على غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
إلى ذلك أصيب مندوب قناة الجزيرة، وائل الدحدوح ومصورها سامر أبو دقة خلال تغطيتهما قصفا إسرائيليا على مدرسة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفيما نقل الدحدوح للعلاج في مستشفى ناصر الطبي، لم تتمكن فرق الإغاثة من الوصول للمصور وعدد من الجرحى الفلسطينيين في المكان.
وقال المرصد الأورومتوسطي، وهو منظمة حقوقية مستقلة غير ربحية مقرها جنيف، أن 92 % من قتلى الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين بواقع 9643 طفلا، و3109 من النساء و210 من الكوادر الصحية و83 صحفيا.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى إصابة 50.112 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.
وقال إن أرقامه تشمل آلافا ممن تم إحصاؤهم تحت أنقاض المباني المدمرة، في حين ما يزال مئات آخرون من المفقودين تحت أنقاض المباني أو جثثهم في الطرقات ويتعذر انتشالها، لافتا إلى أنه لم يستطع حتى اللحظة إدراجهم ضمن عدد الضحايا.
وأفاد المرصد بأن مليونا و850 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم، وبأن غارات الاحتلال دمرت 62 ألفا و990 وحدة سكنية كليا و172 ألفا و55 وحدة سكنية جزئيا.
وقال التقرير إن "إسرائيل تعمدت وما تزال إلحاق تدمير وأضرار جسيمة بمرافق البنى التحتية في قطاع غزة شملت استهداف 286 مدرسة و1356 منشأة صناعية و124 مرفقا صحيا بينها 22 مستشفى و55 عيادة و142 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 140 من المقار الصحفية".-(وكالات)

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