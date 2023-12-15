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واشنطن بين تصريحات الرئيس وجهود البنتاغون.. كيف نفسر ذلك؟

12/15/2023 11:17:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - في اليوم الـ70 من العدوان على غزة، تكبّد جيش الاحتلال المزيد من الخسائر البشرية في معارك جنوبي القطاع، بعد أن تعرض في اليوم السابق لضربات من المقاومة، إذ أكدت كتائب القسام قتل 36 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 72 ساعة.
وبالتوازي مع استمرار المعارك في محاور عدة، واصل الاحتلال استهداف المدنيين، إذ قصف مدرسة في خان يونس تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، كما واصل التصعيد في الضفة الغربية، إذ نفذ عمليات اقتحام وحملات اعتقال جديدة.
سياسيا، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الحرب على غزة ستدخل مرحلة جديدة تركز على استهداف قيادات حركة حماس.
في موازاة ذلك، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين أنه يتعين الاعتراف بأن "هذه الحرب ليست حربنا في نهاية المطاف".
كما نقلت الشبكة عن مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية قوله إن واشنطن ناقشت مع الإسرائيليين حماية المستشفيات في غزة، حتى تلك التي تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق مزاعمهم.
الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي اعتاد انتقاد الاحتلال علنا، بأكثر من ملف، أبرزها القتل الجماعي والأعمى للمدنيين في غزة، يحرص وراء الكواليس على إيصال كل سبل التدمير والعدوان لكيان الاحتلال، حتى أنه خصص فريقا من الخبراء مهمته تسهيل وصول آلات التدمير بالسرعة القصوى لساحات القتل في غزة.
فوفقا لسجلات استعرضها موقع إنترسبت الأميركي، يعمل البنتاغون يوميا على تسريع نقل السلاح لإسرائيل والتغلب على أي عراقيل قد تعترض هذه العملية، بأوامر من الرئيس جو بايدن.
وداخل مكتب الصادرات والتعاون الدفاعي التابع للجيش، يوجد مقر برنامج خاص بإسرائيل مهمته تزويدها بالأسلحة بينما تواصل حربها على غزة، حيث يقوم كادر يسمى بـ "فريق النمر" مهمته التغلب على أي عقبات قد تعترض نقل الأسلحة للاحتلال.
وحسب الموقع، فإن فريق النمر يجتمع يوميا مع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون للتغلب على أي عوائق قد تعترض وصول الأسلحة لكيان الاحتلال.
و"فريق النمر" هو مجموعة متنوعة من الخبراء تعمل على الاستجابة السريعة للأزمات.
ومن المفترض أن يقوم "فريق النمر" بدراسة العراقيل المحتملة والتأخير في عمليات نقل الأسلحة وتقديم المشورة للتخفيف من حدة المشكلات.
المدير السابق لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، جوش بول، قال إن إنشاء فريق النمر هو خيار سياسي للرئيس بايدن لتوصيل الأسلحة إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن إدارة بايدن تقوم بكل ما تستطيع على كل المستويات من أجل تدفق الأسلحة للاحتلال رغم تصريح الرئيس الأخير حول القصف العشوائي على غزة.
وأبدى بول أسفه لأن الأسلحة التي تقدمها أميركا لإسرائيل تتسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين في قطاع غزة. وقال إن "هذه لن تكون لحظة فخر بالنسبة للإدارة الأميركية".
وكان بول استقال في وقت سابق من منصبه احتجاجا على استمرار تزويد أميركا الاحتلال بالسلاح لاستخدامه في قصف قطاع غزة.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن خبراء فريق النمر أثاروا قضية الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة جراء نقل السلاح الأميركي لإسرائيل، ولكن هذه المخاوف قوبلت بعدم اهتمام من الجهات العليا التي أوصت بمواصلة العملية، وفق مصادر إنترسبت.-(وكالات)
(التفاصيل ص12)

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