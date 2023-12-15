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نتنياهو: مقتل المحتجزين الثلاثة بـالخطأ في غزة مأساة

12/15/2023 11:17:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر (منصة إكس) الجمعة، ان "مقتل المحتجزين الثلاثة بالخطأ في غزة مأساة فوق الاحتمال وإسرائيل بأكملها في حداد هذا المساء".

وكان قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواتهم قتلت اليوم الجمعة 3 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة "عن طريق الخطأ".
وأضاف المتحدث أن المحتجزين الثلاثة حاولوا الهرب وظنت القوات الإسرائيلية أنهم من المسلحين الفلسطينيين.-(وكالات)

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