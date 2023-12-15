Saturday, 16 December 2023 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لماذا لن تتغير إسرائيل؟

12/15/2023 11:17:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) داليا شيندلين* - (إندبندنت عربية) 10/12/2023

من المرجح أن تؤدي الحرب في غزة إلى تعزيز جنوح البلاد نحو اليمين. ويغلب أن يذهب نتنياهو وأن يتولى غانتس رئاسة الوزراء. وبفضل سجل غانتس العسكري الطويل وانضمام أعضاء سابقين من حزب "الليكود" إلى حزبه، أصبح يتمتع بشرعية بين أوساط اليمين وسيرغب في الحفاظ عليها. وعلاوة على ذلك، لا يوجد في خطاب غانتس ما يشير إلى أنه سينجرف بصورة كبيرة بعيداً عن النهج الحالي الذي يتبعه اليمين إزاء المشكلة الفلسطينية. وبالنظر إلى تاريخه، لم يدعم غانتس علناً حل الدولتين أو أي حل سياسي للقضية الفلسطينية، لا أثناء ترشيحه ولا منذ انضمامه إلى حكومة الحرب الحالية.

* * *
منذ اللحظة التي اخترقت فيها حركة "حماس" الفلسطينية السياج الأمني الإسرائيلي على حدود غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وبدأت هجومها المدمر، بدا أن إسرائيل توشك أن تشهد تغيراً جذرياً. وفي غضون ساعات، اضطر الإسرائيليون إلى مواجهة حقيقة انهيار عدد من الافتراضات التي لطالما وجهت السياسة الإسرائيلية المعتمَدة إزاء الفلسطينيين.
لقد فشلت سياسة حصار غزة التي اتبعتها الدولة منذ 16 عاماً في جعل الإسرائيليين آمنين، وعوضاً عن ذلك، تشجعت إسرائيل على التقاعس تحت تأثير حسابات الحكومة بأنها قادرة على دفع "حماس" إلى تبني نهج واقعي براغماتي، سواء من خلال السماح بتمرير التمويل القطري للحركة، أو من خلال منح تصاريح عمل للغزاويين. وثبت أن الاعتقاد بأن غالبية التهديدات التي تشكلها "حماس" يمكن التخلص منها من خلال المراقبة التقنية العالية والحواجز العميقة تحت الأرض ونظام دفاع "القبة الحديدية" الصاروخي، كان خاطئاً تماماً.
وعلى نطاق أوسع، سلطت تلك الهجمات التي شنتها حماس الضوء على الفشل الذريع لفكرة أنه من الممكن تهميش القضية السياسية الفلسطينية إلى أجل غير مسمى من دون أي كلفة على إسرائيل. وكان هذا الاعتقاد راسخًا جداً بين عناصر القيادة الإسرائيلية لدرجة أن المعلقين وجدوا له أسماء على غرار "إدارة الصراع" أو "تقليص حجم الصراع". وهكذا، لم تحصل على مدى أعوام أي مفاوضات إسرائيلية فلسطينية حول اتفاق سلام نهائي، على الرغم من سعي إسرائيل إلى التطبيع مع عدد متزايد من الدول العربية.
على مدى أكثر من عقدين من الزمن، أكدت الأحزاب اليمينية المهيمنة على المشهد السياسي الإسرائيلي للناخبين على أن البلد أكثر أمناً الآن مما ستكون عليه في ظل أي سياسة أخرى، ووافق الناخبون بغالبيتهم على ذلك. ولكن، أدى هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) إلى انهيار هذا الوضع السائد.
ومع ذلك، هناك جانب حاسم تواصل إسرائيل إظهار الثبات فيه. فعلى الرغم من أن الإسرائيليين يلومون قيادة البلاد على الإخفاقات الأمنية الكارثية التي ظهرت خلال الهجمات، من غير المرجح أن يتغير توجههم السياسي الأساس، وقد يضطر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى الاستقالة عندما تنتهي الحرب، إن لم يكن قبل ذلك، لأن هذه الحرب ليست لها نهاية واضحة.
ولكن، وفق ما أظهر التاريخ الإسرائيلي مراراً وتكراراً، وخصوصاً في العقود الأخيرة، فإن فترات الحرب أو العنف الشديد مثل التي تحدث حالياً لم تؤد إلا إلى تعزيز الميل نحو اليمين في السياسة الإسرائيلية. وإذا استمر هذا النمط الآن، فربما ينتخب الإسرائيليون حكومة جديدة، لكنهم قد يستمرون في تأييد الافتراضات الخاطئة نفسها التي حددت هذا الميل وأسهمت في تشكيل الأزمة الحالية.
إلقاء اللوم على القائد
من غير المستغرب أن يلقي عدد من الإسرائيليين اللوم في الفشل الأمني الكارثي الذي شهدته البلاد على نتنياهو، الرجل الذي في القمة. لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنهم يعبرون عن معارضتهم في وقت تخوض فيه إسرائيل واحدة من أصعب حروبها منذ عقود. وهكذا، شهدنا في الأسابيع التي تلت الهجوم تظاهرات عدة تطالب نتنياهو بالاستقالة. وأيد هذا المطلب يائير لبيد، رئيس المعارضة، وبعض عائلات الضحايا الذين قتلوا أو اختطفوا على يد "حماس". وفي هذا الإطار، تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو سيُمنى بهزيمة نكراء إذا أجريت الانتخابات الآن.
وحتى في استطلاع أجري في يومي 22 و23 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد أن أعلنت الحكومة صفقة لإطلاق سراح بعض الرهائن بدا أنها يمكن أن تعزز موقفها، تبين أن الائتلاف الحاكم سيخسر 23 مقعداً من مقاعده الـ64 في الكنيست (من أصل 120 مقعداً هي مجموع مقاعد الكنيست).
وقد انخفض الدعم لحزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو بصورة كبيرة. وفي الواقع، تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "الليكود" سيخسر ما يقرب من نصف مقاعده في الكنيست البالغ عددها 32 مقعداً إذا أجريت الانتخابات الآن. وربما يكون من أكثر الأمور إثارة للدهشة أن ما يفوق ثلاثة أرباع الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل بعد الحرب -أو حتى أثناءها.
تتناقض هذه الأرقام بشكل صارخ مع موجة التأييد التي يحظى بها في العادة معظم القادة حينما تتعرض بلادهم للهجوم أو تكون في حال حرب؟ ومن الأمثلة البارزة على ذلك الدعم واسع النطاق الذي تلقاه الرئيس الأميركي، جورج دبليو بوش، من الأميركيين في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) في العام 2001. كما ازدادت شعبية القادة الأميركيين إلى مقدار الضعفين خلال حرب الخليج 1990-1991، وحرب العراق التي بدأت في العام 2003. وعلى نحو مماثل تمتع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بارتفاع هائل في شعبيته بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022.
وفي المقابل، بالنسبة للإسرائيليين، ليس الانقلاب على قادتهم في زمن الحرب بالأمر الجديد، وكثيراً ما شعر الناخبون في البلاد بعدم الرضا عن حكومتهم بعد اندلاع الحرب، بغض النظر عن التوجه السياسي للأحزاب الحاكمة. في العام 1973، ألقي اللوم على رئيسة الوزراء حينذاك، غولدا مائير، لفشلها في توقع الهجوم المصري الذي أدى إلى اندلاع حرب "يوم الغفران"، وأزيحت في النهاية من منصبها. وأدت الانتفاضة الثانية؛ أي الانتفاضة الفلسطينية العنيفة التي حدثت في العام 2000، إلى انهيار حكومة رئيس الوزراء إيهود باراك وخسارته أمام آرييل شارون بنحو 25 نقطة مئوية في العام 2001.
ومن الأمثلة الأخرى حرب إسرائيل ضد "حزب الله" في العام 2006، فبحلول آب (أغسطس) من ذلك العام شعر 63 في المائة من الإسرائيليين أن رئيس الوزراء حينذاك، إيهود أولمرت، فشل في إدارة الحرب بصورة صحيحة وأن عليه الاستقالة. وبحلول أوائل العام 2007 واجه أولمرت أيضاً تحقيقات بتهم الفساد وكان أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين غير راضين عن أدائه الوظيفي، وهي النسبة نفسها التي تريد حالياً أن يتخلى نتنياهو عن السلطة. (استقال أولمرت في نهاية المطاف العام 2008 لأنه كان على وشك مواجهة لائحة اتهامات بالفساد).
وبناء على هذا النمط الراسخ، يبدو من المرجح أن مصير نتنياهو سيكون مشابهاً. فقبل وقت طويل من هجمات "حماس" تعرضت حكومته الائتلافية اليمينية المتطرفة التي تشكلت أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2022 لانتقادات واسعة النطاق. وخلال الجزء الأكبر من العام الماضي خرجت أعداد هائلة من الإسرائيليين إلى الشوارع لمعارضة خطة الحكومة للإصلاح القضائي المثيرة للجدل إلى حد كبير، في ما أصبح يشكل الاحتجاج الأطول أمداً في التاريخ الإسرائيلي، وكان قد أوشك على دخول أسبوعه الأربعين على التوالي في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
وفي نيسان (أبريل) الماضي، لم يحظ رئيس الوزراء إلا بدعم 37 في المائة من الإسرائيليين. ومنذ الهجمات انخفض هذا الرقم إلى 26 في المائة. وبحلول منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعرب ضعف هذا العدد؛ أي ما يوازي 52 في المائة من الإسرائيليين، عن تفضيلهم رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية السابق، بيني غانتس، المنافس السياسي الرئيس لنتنياهو والشريك الحالي في حكومة الطوارئ الحربية.
وعلاوة على ذلك، تلاحق نتنياهو أيضاً اتهامات بالفساد. ومن بين قضايا الفساد المرفوعة ضده والإخفاقات الأمنية في عهده والحرب الحالية، سيكون من الصعب -إن لم يكن من المستحيل- أن يبقى في منصبه. ولكن يبقى السؤال الأهم مطروحاً بشأن مدى التغيير الجوهري في توجهات السياسة الإسرائيلية التي يمكن أن تحدث بسبب رحيله.
الاستجابة بالجنوح
نحو اليمين
مراراً وتكراراً وفي لحظات الحرب أو العنف الشديد، جنح الإسرائيليون نحو اليمين. فحينما انتخبت إسرائيل حزب "الليكود" اليميني للمرة الأولى في العام 1977، كان ذلك بمثابة ذروة الانحدار البطيء لحكومة حزب "العمل". وهو انحدار بدأ بعد حرب العام 1973. وجاء ذلك الانتصار مدفوعاً بالتمرد الذي تخمر منذ فترة طويلة ضد النخب الحاكمة في "التحالف العمالي"، لكنه أضفى الشرعية على الأيديولوجيات القومية المتطرفة باعتبارها قوة مهمة في إسرائيل. كما دشن (الانتصار نفسه) المرحلة الثانية من التاريخ السياسي للبلاد التي هيمنت عليها في الغالب حكومات يمينية.
وخلال ثمانينيات القرن العشرين، أسهم صراعان كبيران في دفع مزيد من الإسرائيليين إلى الإعلان عن انتمائهم إلى اليمين، تمثَّلا في حرب العام 1982 على لبنان، والانتفاضة الفلسطينية الأولى التي بدأت في العام 1987. وقد ظهر ذلك التحول في أرقام استطلاعات الرأي. ففي العام 1981 وجد الباحثون في مجال الاستطلاعات أنه بين السكان اليهود، ذكر 36 في المائة من المستطلعين أنهم يخططون لدعم حزب يميني (كانت الاستطلاعات العامة في ذاك الوقت بالكاد تشمل أشخاصاً من السكان العرب). وبحلول العام 1991 اتسعت هذه الشريحة وارتفعت نسبة اليهود الإسرائيليين الذين يصنفون أنفسهم كمؤيدين لليمين إلى حوالى النصف. ومع ذلك، في انتخابات العام 1992 فاز زعيم حزب "العمل"، إسحاق رابين، بعد حملة انتخابية ناصرت عملية السلام مع الفلسطينيين. وبصورة ظاهرة يتعارض ذلك الأمر مع التوقعات بأن الصراع يؤدي إلى انتصارات انتخابية يحققها اليمين. وخلص بعض المحللين في وقت لاحق إلى أن استخدام الفلسطينيين للقوة في الانتفاضة الأولى ربما يكون قد أسهم في دعم إسرائيل للسلام والحكومات المسالمة.
وفي المقابل، كان ذلك الصراع أقل عنفاً بكثير من الحروب اللاحقة. فقد استخدم الفلسطينيون إلى حد كبير أساليب العصيان المدني واندلعت غالبية الاشتباكات الخفيفة في الأراضي المحتلة وحدها، وشكلت انتخابات العام 1992 المرة الأخيرة التي صوت فيها الإسرائيليون لمصلحة اليسار في أعقاب أي نوع من أنواع الصراع مع الفلسطينيين.
على الرغم من أن حكومة رابين وقعت "اتفاقات أوسلو" مع "منظمة التحرير الفلسطينية" بقيادة ياسر عرفات، إلا أن المتطرفين على الجانبين سرعان ما أحبطوا العملية. فبين العامين 1993 و1995 نفذت الجماعات الفلسطينية المسلحة 14 تفجيراً انتحارياً في إسرائيل. وفي العام 1994 ارتكب المستوطن اليهودي المتعصب، باروخ غولدشتاين، مجزرة بقتله 29 من المصلين المسلمين في الخليل. ثم في تشرين الثاني (نوفمبر) 1995 اغتيل رابين على يد متطرف ديني قومي إسرائيلي أثناء مسيرة سلام في تل أبيب.
يعتقد كثير من المحللين الإسرائيليين، وحتى المفاوضين السابقين، أن اغتيال رابين أدى إلى الإجهاز على "عملية السلام". وفي الواقع، كان رابين قد جعلها محوراً لقيادته، بالإضافة إلى أنه تمتع بهيبة سياسية مكنته من التأثير في شريحة كبيرة من الجمهور الإسرائيلي. ولكن هناك تفسير آخر يتلخص في أن الإسرائيليين في غياب رابين عادوا ببساطة إلى تفضيلاتهم الأيديولوجية الطبيعية. ففي أوائل العام 1995 وقبل اغتيال رابين أشار حوالى نصف اليهود الإسرائيليين إلى أنهم يمينيون في مقابل 28 في المائة اعتبروا أنفسهم يساريين، و23 في المائة عرفوا عن أنفسهم بأنهم وسطيون، وتتقارب تلك الأرقام إلى حد كبير من تلك المسجلة في استطلاعات العام 1991. وخلال انتخابات العام 1996 وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي أظهرت تعاطفاً مع خليفة رابين، شمعون بيريز، بعد الاغتيال، إلا أن الناخبين اختاروا في نهاية المطاف بنيامين نتنياهو الذي خاض الانتخابات متبنياً برنامجاً يمينياً شعبوياً وعارض "عملية السلام".
ولكن، إذا دفع العنف الإسرائيليين إلى الجنوح أكثر نحو اليمين فإن هناك أيضاً أدلة من أعوام "اتفاقيات أوسلو" على أن الأوقات الأكثر هدوءاً يمكن أن تؤدي إلى جنوح مماثل -حتى لو جاء بصورة معتدلة نحو اليسار. وعلى سبيل المثال، خلال فترة ولاية نتنياهو الأولى في أواخر تسعينيات القرن الماضي، ومع انخفاض التفجيرات الانتحارية، ارتفعت نسبة اليهود الإسرائيليين الذين عبروا عن تأييدهم لليسار إلى 35 في المائة، في حين انخفضت نسبة أولئك المؤيدين لليمين إلى 42 في المائة.
ووفقاً لبيانات استطلاعات الرأي المتاحة، فقد بلغ ذلك الفارق سبع نقاط ويُعد الأضيق بين الجانبين طوال الأعوام الـ30 الماضية. ثم في العام 1999 فاز باراك، الزعيم الذي اعتبره معظم الإسرائيليين آنذاك يسارياً، بمنصب رئاسة الوزراء بناء على وعود بإحياء "عملية السلام" وإنهاء فترة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان التي كانت قد امتدت إلى 17 عاماً آنذاك. ولكن لم يدم الدعم الإسرائيلي لليسار. ففي قمة كامب ديفيد التي انعقدت في تموز (يوليو) 2000، حاول باراك التوصل إلى اتفاق كامل بشأن الدولتين مع ياسر عرفات. ولكن عوضاً عن ذلك فشلت المحادثات واندلعت الانتفاضة الثانية، وسرعان ما أصبحت أكثر عنفاً بكثير من الانتفاضة الأولى، وكان التأثير في الناخبين فورياً تقريباً.
ووفق ما أظهرته الاستطلاعات التي أجريتها، فقد انخفضت نسبة اليهود الإسرائيليين الذين أيدوا المواقف اليسارية بمقدار 10 نقاط خلال السنة الأولى من الانتفاضة، واستمرت في الانخفاض بعد ذلك.
تعزيز السيطرة
خلال العقد الأول من القرن الحالي جنح الإسرائيليون أكثر نحو اليمين، وتميز النصف الأول من العقد بأربعة أعوام من التفجيرات الانتحارية وإعادة اجتياح إسرائيل للمدن الفلسطينية في عملية "الدرع الواقي". وشمل النصف الثاني حرب العام 2006 في لبنان، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل من غزة الذي أسهم في فوز "حماس" في الانتخابات الفلسطينية واستيلائها العنيف على السلطة في غزة في العام 2007. وأدى ذلك الاستيلاء إلى حصار إسرائيل للقطاع وتزايد وتيرة إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل. وقد أسفر ذلك في نهاية المطاف إلى تنفيذ عملية "الرصاص المصبوب" التي تجسدت باجتياح إسرائيلي كبير لغزة في 2008-2009. وبعد فترة وجيزة من تلك الحرب صوّت الإسرائيليون لمصلحة نتنياهو واتخذ حزب "الليكود" توجهاً شعبوياً قومياً متزايداً. ومع حلول العام 2011 عبر أكثر من نصف اليهود الإسرائيليين عن تأييدهم لليمين -أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص من أصحاب الميول اليسارية الذي انخفض إلى 15 في المائة.
واستمر هذا التوجه خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبينما خاضت إسرائيل صراعات عدة مع "حماس"، بما في ذلك عمليتها الموسعة في غزة في العام 2014، ارتفعت نسبة الناخبين الإسرائيليين اليهود المؤيدين للأيديولوجية اليمينية بصورة مطردة. وعلى الرغم من أن هذا المؤشر ناهز 50 في المائة تقريباً في منتصف العقد الأول من القرن الحاي والعشرين، إلا أنه وصل إلى 60 في المائة مع حلول العام 2019، وفقاً لاستطلاعات الرأي التي أجريتها.
في تلك المرحلة شملت استطلاعات الرأي بانتظام العرب الإسرائيليين أيضاً الذين يشكلون حوالى 20 في المائة من سكان إسرائيل (لكنهم لا يتجاوزون 17 في المائة من المواطنين البالغين الذين يتمتعون بحق الاقتراع). وأدى انخفاض مستويات تأييدهم للأيديولوجية اليمينية إلى انخفاض المتوسط الإجمالي لدعم اليمين. ولكن، حتى مع مشاركتهم بقيت نسبة الإسرائيليين الذين يعتبرون أنفسهم يمينيين ضمن حدود 50 في المائة تقريباً. (أسهم العرب الإسرائيليون في رفع المعدل الإجمالي لمؤيدي اليسار إلى حوالى 18 في المائة من إجمال السكان في معظم الاستطلاعات التي أجريت خلال الأعوام الأخيرة).
وعززت الأعوام التي سبقت الحرب الحالية ذلك المسار. ففي أيار (مايو) 2021، أدى تصعيد جديد مع "حماس" إلى أعمال عنف غير مسبوقة في الشوارع بين اليهود والمواطنين العرب في إسرائيل، تلتها جولة أقصر من العنف في العام 2022، ومعركة سريعة مع حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في أيار (مايو) 2023. وعلى الرغم من الغضب واسع النطاق تجاه حكومة نتنياهو بسبب خطة الإصلاح القضائي، واصل غالبية الناخبين اليهود التعبير عن جنوحهم نحو اليمين في الاستطلاعات.
يذكر أنه قبل خمسة أيام بالضبط من هجمات "حماس"، أجرى مركز "إيه كورد" aChord لبحوث علم النفس الاجتماعي التابع للجامعة العبرية استطلاعاً وجد أن ثلثي اليهود الإسرائيليين أعلنوا تأييدهم لليمين، (إما "اليمين المتشدد" أو "اليمين المعتدل")، في مقابل 10 في المائة مؤيدين لليسار. ويعني ذلك أن كل ناخب يهودي إسرائيلي يساري يقابله سبعة ناخبين يمينيين. وبناء على تلك البيانات الصارخة، فسيكون من المستغرب ألا يميل الإسرائيليون أكثر نحو اليمين في أعقاب أسوأ أعمال عنف تعرضوا لها منذ تأسيس دولتهم.
استمرار الأشياء نفسها
على الرغم من الاستياء الشعبي الكبير من قيادة نتنياهو، إلا أن المخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي قد تتيح له البقاء في السلطة خلال الحرب الحالية. وعلاوة على ذلك ما يزال ممكناً حدوث أمور كثيرة في الحرب نفسها. ومن المحتمل أن تعتمد ميول الناخبين أيضاً على مقدار الوقت الذي قد يمر قبل إجراء الانتخابات التالية. ولكن، إذا أُجبر نتنياهو في نهاية المطاف على ترك منصبه فمن غير المؤكد أن إسرائيل ستسلك مساراً أيديولوجياً مختلفاً. وتظهر استطلاعات الرأي الحالية أن الناخبين يحتشدون حول حزب "الوحدة الوطنية" الذي ينتمي إلى يمين الوسط ويتزعمه غانتس. ووفق استطلاع للرأي نشر في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فإنه إذا أجريت الانتخابات الآن فسيحصل حزب غانتس على 43 مقعداً -أي أكثر بـ11 مقعداً مما فاز به حزب "الليكود" في انتخابات العام 2022، وأكثر من ضعفي المقاعد التي من المتوقع أن يحصل عليها "الليكود" حالياً.
ولكن من السابق لأوانه معرفة مدى بقاء هذه الأرقام على حالها أو إذا كانت ستظهر جنوحاً أوسع نحو المواقف السياسية الوسطية. وتتمثل إحدى المشكلات في أن جميع أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل موجودة في الائتلاف الحاكم الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، وبالتالي فإن الناخبين الغاضبين من حكومة نتنياهو في الأساس يدعمون تلقائياً حزب "الوحدة الوطنية" الذي أصبح الآن شريكاً في تلك الحكومة في زمن الحرب. ويبدو أن غانتس بمؤهلاته العسكرية القوية يستفيد أيضاً من الدعم الناجم عن "التوحد حول علم البلاد" في الحرب الحالية.
ولكن، إذا استاء الإسرائيليون من نتنياهو لكنهم استمروا في إبداء الجنوح نحو اليمين، فلماذا لا يتمسكون بأحزاب اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم؟ حتى الآن، لا تظهر استطلاعات الرأي أي ارتفاع في نسبة تأييد حزبي "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" اليمينيين المتطرفيين. ومن عجيب المفارقات أن البرنامج المتطرف الذي تتبناه حكومة نتنياهو وهجومها على المؤسسات الديمقراطية وسوء الإدارة الكارثي الذي أدى إلى الحرب، قد تمنع كلها الناخبين في الواقع من التوجه تلقائياً نحو يمين أكثر ثيوقراطية ومعاداة للديمقراطية وشديد التطرف.
وإذن، قد أتي إحدى النتائج المعقولة للأزمة الحالية على شكل تحول إسرائيل نحو حكومة جديدة بقيادة غانتس. ومن المرجح أن يتجنب غانتس اعتماد نهج شعبوية نتنياهو المثيرة للانقسام وفضائح الفساد التي يواجهها الأخير، ويكاد يكون من المؤكد أنه سيتجنب السعي المغلف بتوق ديني إلى أداء مهمة خلاصية تتمثل في السعي الحثيث إلى توسيع المستوطنات، أو إضفاء الطابع الرسمي على الضم، على غرار ما فعلته حكومات سابقة. وعلى الرغم من ذلك، وبفضل سجل غانتس العسكري الطويل وانضمام أعضاء سابقين من حزب "الليكود" إلى حزبه، فقد بات يتمتع بشرعية بين أوساط اليمين وسيرغب في الحفاظ عليها. وعلاوة على ذلك، لا يوجد في خطاب غانتس ما يشير إلى أنه سينجرف بصورة كبيرة بعيداً عن النهج الحالي الذي يتبعه اليمين إزاء المشكلة الفلسطينية.
وبالنظر إلى الوراء، لم يدعم غانتس علناً حل الدولتين أو أي حل سياسي للقضية الفلسطينية، لا أثناء ترشيحه ولا منذ انضمامه إلى حكومة الحرب. وكان قد ذكر في العام الماضي فكرة "دولتين لشعبين"، لكنه أعرب عن قناعة مفادها: "أنا لا أؤيدها".
في الحقيقة تجسد أحد أسوأ أخطاء نتنياهو في النظر إلى المشكلة الفلسطينية من الناحية الأمنية البحتة، وكأنه من الممكن تجاهل السياسات الكامنة وراء الصراع. وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى ظهور "النقطة العمياء" (نقطة في حقل البصر تبدو كأنها ضمنها لكنها ليست ضمن الرؤية الفعلية) التي ساعدت في جعل هجمات "حماس" مميتة للغاية. ولكن بصفته ضابطاً سابقًا في الجيش الإسرائيلي، يبدو من المرجح أن ينظر غانتس إلى المشكلة الفلسطينية بالطريقة نفسها تقريباً فيعتبرها تهديداً أمنياً يجب احتواءه بدلاً من الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وإذا سار الأمر على هذا النحو، فمن المرجح أن يؤدي يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على الرغم من فظائعه، إلى استمرار الظروف نفسها من دون تغيير ملموس، بما في ذلك معاناة كلا الجانبين في المستقبل.

*داليا شيندلن: خبيرة في مجال استطلاعات الرأي وزميلة سياسية في مركز "سنشوري إنترناشيونال" Century International وكاتبة عمود في صحيفة "هآرتس". وهي مؤلفة كتاب بعنوان "عود الديمقراطية الأعوج في إسرائيل" The Crooked Timber of Democracy in Israel.

MENAFN15122023000072011014ID1107605850

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث