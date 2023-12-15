الصحة العالمية: حالات جدري القردة في الكونغو الديمقراطية تشكل خطرا عالميا

MENAFN - Alghad Newspaper) حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث تفش واسع النطاق لمرض "جدري القردة" (إمبوكس) في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



كما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف بالمرض حدثت في الكونغو بين يناير ونوفمبر 2023.



وقالت خبيرة منظمة الصحة العالمية روزاموند لويس، إن تفشي المرض يشكل خطرا على المواطنين في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة وفي أنحاء العالم.



وتعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات في الكونغو لتوسيع طاقة الاختبارات وجلب اللقاح إلي البلاد. وكالات



