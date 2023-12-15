الصحة العالمية: حالات جدري القردة في الكونغو الديمقراطية تشكل خطرا عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث تفش واسع النطاق لمرض "جدري القردة" (إمبوكس) في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف بالمرض حدثت في الكونغو بين يناير ونوفمبر 2023.
وقالت خبيرة منظمة الصحة العالمية روزاموند لويس، إن تفشي المرض يشكل خطرا على المواطنين في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة وفي أنحاء العالم.
وتعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات في الكونغو لتوسيع طاقة الاختبارات وجلب اللقاح إلي البلاد. وكالات
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