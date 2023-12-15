Saturday, 16 December 2023 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق.. توقف الرحلات الجوية في مطار بغداد بسبب الضباب

12/15/2023 11:17:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مطار بغداد الدولي في العراق، أمس الجمعة، عن توقف الحركة الملاحية بشكل مؤقت نتيجة سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية عند ٢٥٠م.

وقال الإعلام والاتصال الحكومي في مطار بغداد في بيان إن "إدارة مطار بغداد الدولي تود أن توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية وتفاوت مدى الرؤية. إلى 300م ". وكالات



MENAFN15122023000072011014ID1107605848

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث