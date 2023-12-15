العراق.. توقف الرحلات الجوية في مطار بغداد بسبب الضباب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن مطار بغداد الدولي في العراق، أمس الجمعة، عن توقف الحركة الملاحية بشكل مؤقت نتيجة سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية عند ٢٥٠م.
وقال الإعلام والاتصال الحكومي في مطار بغداد في بيان إن "إدارة مطار بغداد الدولي تود أن توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية وتفاوت مدى الرؤية. إلى 300م ". وكالات
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