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القيادة الوسطى الأمريكية: الهجمات بالبحر الأحمر خطر كبير على الشحن الدولي

12/15/2023 11:17:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الهجمات بالبحر الأحمر دليل على خطر كبير يتعرض له الشحن الدولي بسبب تصرفات الحوثيين.

وكشفت عن أن مُسيرة انطلقت من مناطق الحوثيين استهدفت سفينة في البحر الأحمر وأن السفينة المستهدفة وجهت استغاثة بأنها تكافح حريقا ناجما عن هجوم.

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