القيادة الوسطى الأمريكية: الهجمات بالبحر الأحمر خطر كبير على الشحن الدولي

القيادة الوسطى الأمريكية: الهجمات بالبحر الأحمر خطر كبير على الشحن الدولي
التاريخ
12/15/2023 11:17:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الهجمات بالبحر الأحمر دليل على خطر كبير يتعرض له الشحن الدولي بسبب تصرفات الحوثيين.
وكشفت عن أن مُسيرة انطلقت من مناطق الحوثيين استهدفت سفينة في البحر الأحمر وأن السفينة المستهدفة وجهت استغاثة بأنها تكافح حريقا ناجما عن هجوم.
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