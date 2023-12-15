تغريم محامي ترامب السابق بدفع 148 مليون دولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات بولاية جورجيا، غابرييل سترلينغ، أنه تم تغريم رودي جولياني، المحامي السابق للرئيس دونالد ترامب بنحو 148 مليون دولار في قضية تتعلق بانتخابات 2020.
وأشار سترلينغ إلى أن الحديث يدور عن اثنين من موظفي لجنة الانتخابات، وهما "روبي فريمان"، و"شي موس"، اللذان اتهمهما جولياني سابقاً بتزوير نتائج الانتخابات في الولاية. وكالات
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