Saturday, 16 December 2023 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تغريم محامي ترامب السابق بدفع 148 مليون دولار

12/15/2023 11:17:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات بولاية جورجيا، غابرييل سترلينغ، أنه تم تغريم رودي جولياني، المحامي السابق للرئيس دونالد ترامب بنحو 148 مليون دولار في قضية تتعلق بانتخابات 2020.


وأشار سترلينغ إلى أن الحديث يدور عن اثنين من موظفي لجنة الانتخابات، وهما "روبي فريمان"، و"شي موس"، اللذان اتهمهما جولياني سابقاً بتزوير نتائج الانتخابات في الولاية. وكالات


MENAFN15122023000072011014ID1107605846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث