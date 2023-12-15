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الخلاف الأميركي الإسرائيلي

12/15/2023 11:17:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

خلاف يظهر للسطح بين الرئيس الأميركي بايدن ونتنياهو حول مستقبل غزة ما بعد الحرب. يجسد هذا الخلاف تباينا كبيرا بين الطرفين حول الرؤية الإستراتيجية لكل منهما في من يجب ان يحكم غزة. لا يتوقع لهذا الخلاف أن يشكل تهديدا لجوهر العلاقة الأميركية الإسرائيلية، والأرجح أنه وسيلة ضغط من بايدن على نتنياهو لكي يذهب باتجاه الرؤية الأميركية، بعد ان وصلت النقاشات غير المعلنة لطريق مسدود فيما يبدو. قد يستخدم بايدن بعض الضغوط الدبلوماسية والسياسية والمساعدات، بعد استخدامه وسيلة التصريحات الإعلامية العلنية، لكن أحدا لا يجب أن يتوقع أن نكون أمام مرحلة بيكر جديدة، حيث وصلت الضغوط الأميركية ذروتها واتت نتائج فعالة أجبرت إسرائيل الانخراط بعملية سلام في مدريد آنذاك.
يقول بايدن في معرض نقده وضغطه على نتنياهو، إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب قتلها المدنيين في غزة، وأن نتنياهو يجب أن يغير من ائتلافه الحاكم ولا يتذرع به، ويدخل بنقاش واقعي حول مستقبل غزة، وأن أميركا بدأت تفقد مكانتها القيمية والمبادئية العالمية بسبب دعمها لإسرائيل في ظل سلوك إسرائيلي ذي تكلفة إنسانية باهظة في غزة. بايدن حرص على التذكير بدعمه لإسرائيل وانه صهيوني فخور، حتى يقول لداعمي إسرائيل انه يقول ذلك كحليف وصديق لإسرائيل وليس عدوا لها. بايدن يريد فيما يبدو أن تكون غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في مرحلة ما بعد الحرب، وذلك بعد تأهيل السلطة وإصلاحها، ويرى ذلك الحل المنطقي لأن إسرائيل لا تستطيع إعادة احتلالها للقطاع لتكلفة ذلك العسكرية والأمنية الكبيرة، وانه ان عاجلا أم أجلا فلا بد أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم بأنفسهم. نتنياهو بالمقابل لا يملك خطة محكمة، ويقول إنه لا يريد لا حماستان ولا فتحستان في حكم غزة لانه لا يثق بالطرفين، وأن إسرائيل ستبقى المسؤولة عن الأمن هناك، والعملية العسكرية سوف تستمر إلى تحقيق الأهداف وهو ما ترى الولايات المتحدة أنه غير واقعي التحقيق. نتيناهو يعلم انه بهذه الرؤية يقوي من ائتلافه الحاكم، وبذات الوقت هو مدعوم من رأي عام داخل إسرائيل يوافق 7 % منه فقط على أن تحكم السلطة غزة في مؤشر هو الأوضح على غرور القوة.
حالة الهيجان في الرأي العام الإسرائيلي وصناع قراره، ومصلحة نتنياهو السياسي بتثبيت الائتلاف الحاكم جعلته يعارض أميركا إستراتيجيا حول مستقبل غزة. غير واضح إلى أي مدى سوف تذهب أميركا في ضغطها أو مواجهتها لنتنياهو، وغير واضح متى سوف يستوعب سياسي انتهازي مثل نتنياهو ان ما يعتقده حول غزة ضرب من المستحيل، وان لا مناص من ان يحكم الفلسطينيون انفسهم ذاتيا، ما هو واضح لكن هو كم الخسارة الكبيرة التي تتكبدها إسرائيل أمام العالم جراء حربها على غزة، حيث وصلت بلا شك لتكون حتى أمام اصدقائها دولة اشكالية جدلية تنحاز لذهنية عنصرية دينية، وان ما قاله بايدن صديق إسرائيل في معرض نقده لها صحيح وأصبحت السردية السائدة حتى بين حلفاء إسرائيل، وبايدن يدرك أن الولايات المتحدة تتحول بسرعة لتكون كما بريطانيا الداعمة الوحيدة لحكومة جنوب أفريقيا العنصرية ونظام الأبارتايد فيها.

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