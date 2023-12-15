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الأردنيون يحملون الدول الداعمة للكيان مسؤولية الإمعان بجرائمه في غزة

12/15/2023 11:16:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محافظات - تواصل الفاعليات النقابية والحزبية والمجتمعية في مدن مختلفة بالمملكة، ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، تنظيم فعاليات احتجاجية عبر مسيرات ووقفات لتأكيد استمرار دعم الأهل في قطاع غزة والمدن الفلسطينية، وللتنديد بالعدوان وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ وسط صمت دولي من دون اتخاذ أي موقف حاسم ينهي المجازر.
وجدد المشاركون بالمسيرات مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وعدم الاكتفاء بالخطابات والإدانات دون اتخاذ إجراءات فعلية توقف العدوان الغاشم وتنقذ المواطنين في قطاع غزة من حرب الإبادة.
كما حمل المشاركون المسؤولية كاملة لكل الدول الداعمة للكيان الصهيوني، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي لولا دعمها المتواصل ما كان العدو تمادى بجرائمه التي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شهيد حتى الآن.
وفي مدينة العقبة، نفذت فاعليات نقابية وحزبية وشعبية وقفة احتجاجية أمام مسجد الحسين بن طلال، تنديدا بالعدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة المتواصل من أكثر من 70 يوما، دون هوادة أو رحمة لشعب أعزل راح ضحيته أكثر من 20 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
وتأتي الوقفة امتدادا للوقفات الاحتجاجية التي تقام كل يوم جمعة، منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني الغاشم على قطاع غزة واستهداف مناحي الحياة كافة، لا سيما دور العبادة والمستشفيات والمدارس التي تكتظ بعشرات الآلاف من النازحين.
وطالب المشاركون، في الوقفة، بوقف العدوان على المدنيين العزل ودور العبادة والمستشفيات والمنازل وتوفير ممرات آمنة لإيصال جميع أنواع المساعدات للقطاع الذي يعيش أوضاعا إنسانية خطيرة وصلت الى حد المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض، مؤكدين أن ما تتعرض له غزة هو حرب إبادة بشرية عرقية تجاوزت الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء ذلك وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإلزام المحتل الفاقد لشرعيته على الأرض.
وأكدوا أهمية دعم صمود أهلنا في غزة وأن الوضع خطير للغاية وأن القضية الفلسطينية الآن على المحك، وهنالك مخططات تحاك من أجل تصفية القضية وطرد كل الفلسطنيين من أراضيهم وبناء مستوطنات جديدة عليها، مطالبين الدول الإسلامية والعربية والعالم بالتحرك سريعا لإنقاذ الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين الذين يقصفون بوابل من الأسلحة المحرمة دوليا وتؤدي للقتل وإصابات بالغة.
وأشاروا إلى أن الحصار على غزة هو اعتداء بربري على الإنسانية، وأن ازدواجية المعايير التي يتبعها الغرب في دعم الاحتلال ستقود إلى مزيد من التصعيد والقتل للأبرياء، لافتين إلى أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب التي يمارسها ضد أصحاب الأرض الأصليين، وهو ما يخالف القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.
وحيوا صمود أهل غزة والمقدسيين وكل الفلسطنيين المرابطين على أراضيهم المحتلة بمواجهة الهجمة الممنهجة والرامية الى تفريغ فلسطين وغزة من سكانها الأصليين والعمل على تهويدها، مؤكدين وقوف الأردن بكل مستوياته مع الأهل في فلسطين عامة وغزة خاصة.
وانتقدوا صمت العالم والمجتمع الدولي وعدم تحركه أمام ما يشهده القطاع من حرب وحشية ضد الإنسانية في قطاع غزة واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، مؤكدين أن الحق والشرعية ستنتصر بإذن الله على الباطل والمعتدي.
وفي إربد، طالب مشاركون في مسيرة بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية.
وندد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام مسجد الهاشمي ودعت لها القوى الوطنية والإسلامية وجابت شوارع المدينة، بحرب الإبادة الجماعية، مطالبين بوقف العدوان الذي ينفذه الاحتلال الصهيوني.
وردد المشاركون هتافات تندد بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أبناء قطاع غزة.
ورفعوا لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب في قطاع غزة، ورفض محاولات التهجير، وتندد بالموقف الأميركي الداعم للاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني.
ونظمت فاعليات حزبية ونقابية وشعبية في محافظة الكرك وقفتين للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة استمرار العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله، وتعبيرا عن رفض ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة.
وجدد المشاركون تأكيد ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد تجاه الحكومات الغربية الداعمة للكيان الصهيوني، ورفض أي عمليات تفاوض مع الاحتلال، إلا بوقف كامل لإطلاق النار.
ونظمت وقفة في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، شارك فيها مئات المواطنين، ورفعت الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الأردن المساند للأشقاء الفلسطينيين في فلسطين.
وأكد المشاركون ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه بكل وسائل وأشكال الدعم، وعدم اقتصار الدعم على الخطابات ورفع الشعارات في وقت يقتل يوميا المئات، وتقديم المساعدات للأشقاء في غزة.
وطالبوا الحكومات العربية بأهمية اتخاذ موقف حازم وحاسم بديلا عن خطابات التضامن، والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني في عدوانه، ناهيك عن قطع كل أشكال العلاقات معها وطرد سفرائها.
كما نظمت الحركة الإسلامية في الكرك، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني في ميدان صلاح الدين الأيوبي وسط مدينة الكرك.
وطالب المشاركون في الوقفة، إلغاء معاهدة السلام مع دولة الاحتلال، وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها شريكا في العدوان على الشعب الفلسطيني.
وشارك أبناء مدينة معان بوقفة احتجاجية حاشدة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يواجه حرب إبادة جماعية ومحاولات تهجير قسري وتطهير عرقي على يد جيش الاحتلال الصهيوني، على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وأشاد المشاركون، في الوقفة التي شاركت فيها قوى شعبية وشبابية وحزبية ونقابية، بصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وبرجال المقاومة الميامين، وعلى رأسهم أبطال كتائب "القسام وسرايا القدس" وفصائل المقاومة المشتركة، الذين أبدعوا في الإعداد ومراكمة القوة والإثخان في العدو الصهيوني وجيشه وتحقيق الانتصار عليه، في محطات يشهد لها تاريخ نضال الشعب الفلسطيني المشرف.
وأعرب المشاركون في الوقفة التي دعت إليها الفاعليات الشعبية في المدينة، عن افتخارهم واعتزازهم ببطولات الشباب الثائر في عموم الضفة المحتلة والقدس وكل المرابطين من أبناء شعب فلسطين المحتلة، وإلى عرين الأسود من أبطال فصائل المقاومة، داعين إلى مواصلة ملاحم البطولة والفداء والتضحية دفاعاً عن الأرض والمقدسات.
ومن الهتافات العديدة التي رددها المشاركون في الوقف، التضامنية "بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم نفديك يا غزة، وخيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود".
كما هتفوا "طوفان الأقصى معركتنا جميعا، والشعب الأردني مع المقاومة، لا سفارة صهيونية ولا سفارة أميركية على الأرض الأردنية"، وغيرها من الشعارات المنددة والهتافات المعادية للعدوان الصهيوني والأميركي الذي يمعن في ارتكاب أبشع الجرائم المروعة بحق الشعب الفلسطيني.
وألقى عدد من المشاركين بالوقفة كلمات، أكدوا فيها أن أمام الشعب الفلسطيني خيار واحد هو خيار المقاومة، ولا يمكن أن تتحرر فلسطين بالمفاوضات، واتفاقات التسوية، وكل هذه المشاريع لم تعط الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، مشيرين إلى أن المقاومة أثبتت قدرتها على فرض إرادتها ومعادلاتها في الصراع.
وقالوا، إن المقاومة كانت وستبقى الخيار والسبيل الوحيد للانتصار والتحرير لاحتلال لا مثيل له في التاريخ، احتلال يقوم على نفيهم ومصادرة وجودهم وحياتهم وحريتهم.
واعتبروا، أن عدوان الاحتلال لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها جو بايدن، الذي أعلن دعمه الواضح والصريح لما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم ضد أهالي قطاع غزة، مؤكدين أن دماء شهداء الشعب الفلسطيني الطاهرة ستبقى وقوداً لثورة الشعب المستمرة.
وطالبوا، الدول العربية والإسلامية، برفض وتجريم ومقاطعة كل محاولات إدماج العدو الصهيوني في جسم الأمة عبر مشاريع التطبيع وتلميع صورة الاحتلال الإجرامية، مع إدانة كل المشاريع والخطوات والسياسات التي تسعى لذلك.
كما طالبوا، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإنصاف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بدعم حقه في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والكف عن نهج الكيل بمكيالين، وسياسة الانحياز إلى الاحتلال ضد عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وفي مادبا، نظمت الفاعليات الشعبية والشبابية مسيرة تضامنية مع الأهل في غزة والضفة الغربية.
وفي نهاية المسيرة التي جابت شوارع المدينة، أقيمت وقفة ندد خلالها المشاركون بالعدوان الصهيوني على الأهل في غزة والأراضي المحتلة.

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