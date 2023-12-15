Saturday, 16 December 2023 06:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سهيل فوزان راجح المفلح في ذمة الله

12/15/2023 8:09:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) انا لله وانا اليه راجعون
قـال تعالى :-
"وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونْ"
ببالغ الحزن والاسى ننعى وفاة سهيل فوزان راجح المفلح والد كل من سامي ،سامر،أحمد،سيرين و سماح.
سيتم تشييع جثمانه الطاهر من مسجد النبي يوشع / الطف في السلط على صلاة الظهر يوم السبت الموافق ١٦/١٢/٢٠٢٣ الى مقبرة العائلة في السلط
تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية ال قموه بعد الساعة الرابعة ولغاية الساعة العاشرة مساء ولمدة ثلاث ايام
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .
''إنا لله وإنا إليه راجعون ''

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN15122023000208011052ID1107605697

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث