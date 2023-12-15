8 أطعمة أساسية تجعلكِ أصغر سناً.. جربيها بنفسك

MENAFN - Khaberni) خبرني - بفضل العادات الصحية المناسبة يمكن أن تصبح كل امرأة في الأربعين وكأنها في الثلاثينيات من عمرها، فالاحتياجات الغذائية تتغير، سواء الطعام أو المشروبات وكميات المياه، وعملية التمثيل الغذائي متمثلة في مدى سرعة تحويل الجسم للطعام إلى طاقة في هذا العمر.

ويصبح التمثيل الغذائي للسيدات في الأربعينات من العمر أبطأ ويفقدن حوالي 850 غراما من العضلات سنويًا، ما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة، وترجع بعض التغييرات، التي تعاني منها النساء، إلى انخفاض الهرمونات وانخفاض مستوى النشاط والحالات الطبية. لكن بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يمكن من خلال الحرص على المواظبة على تناول العناصر الغذائية التالية أن يتم تقليل آثار التغييرات في مرحلة سن الأربعين:





1. التفاح

يعد التفاح من بين أعظم الفواكه المتوفرة الغنية بمضادات الأكسدة. إنه غني بالألياف الغذائية والفلافونويد، ما يقلل الالتهاب في الجسم، ويزيد معدل الأيض، ويخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL، ويعزز مستوى الدهون ويُحسن حساسية الأنسولين.





2. شاي أخضر

إن الشاي الأخضر هو مشروب رائع ومفعم بالحيوية ويحافظ على أجسام الرجال والنساء في ذروة عملية التمثيل الغذائي.





3. بذور الحلبة

يساعد تناول بذور الحلبة في تقليل الأنسجة الدهنية في الجسم ورفع الإنزيمات الهاضمة ومستويات الغلوكوز في الدم ومضادات الأكسدة وحساسية الأنسولين. كما يساعد مستخلص بذور الحلبة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.





4. بذور الكتان

تتوافر الأحماض الدهنية أوميغا-3، وهي دهون ضرورية لصحة القلب والعقل، بكثرة في بذور الكتان. تقدم بذور الكتان فوائد متعددة لتحسين أداء الجهاز الهضمي.





5. افوكادو

بفضل محتواه المعتدل من البوتاسيوم والكثير من الدهون الصحية، يمكن أن يساعد الأفوكادو في الحفاظ على مرونة البشرة وتغذية الشعر وخفض ضغط الدم.





6. المكسرات

إن المكسرات غنية بالدهون والألياف الصحية، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكري وأمراض القلب.





7. خضراوات ذات أوراق داكنة

يمكن للتركيزات العالية من فيتامين K واللوتين وحمض الفوليك والكالسيوم وبيتا كاروتين الموجودة في الخضراوات الورقية داكنة الأوراق مثل السبانخ والملفوف والخردل أن تحمي وظيفة الذاكرة.





8. زبادي يوناني

يسهم تناول كوب من الزبادي اليوناني السميك والدسم يوميًا في الحفاظ على عظام قوية. كما أن الزبادي اليوناني مليء بالبروتينات، وهو أمر ضروري للنساء فوق سن الأربعين.



