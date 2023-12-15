Saturday, 16 December 2023 06:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شكراً جلالة الملك... شكراً أردن العروبة

12/15/2023 7:25:39 PM
(MENAFN- Khaberni) يشهد الماضي والحاضر على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الحثيثة، القائمة على دعم الأشقاء العرب في مختلف المواقف خلال العقود الماضية، استكمالاً لنهج الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه منذ تأسيس الأردن؛ فمواقف الهاشميين التاريخية وأفعالهم ثابتة تجاه القضايا المختلفة عندما يتعلق الأمر بالأمة العربية، وخصوصاً القضية الفل سطين ية. والأردن، قيادة وشعباً وأجهزة أمنية، دائماً صاحب المبادرات والمساحات المفتوحة للشعب للتعبير عن رأيه دون أي قيد أو رباط، وذلك من باب وقوف القيادة مع الشعب في صف واحد. ويتميز الأردن عن غيره من الدول العربية بإيجاد الطرق والحلول الموثوقة للتخفيف عن الأشقاء العرب، وآخرها مبادرة الهيئة الخيرية الهاشمية لإيصال المساعدات إلى غ زة، أو إنزال
المساعدات جواً بإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني؛ في رسالة واضحة تؤكد اهتمام جلالة الملك الشخصي والشعب الأردني بهذه المهمة الإنسانية الأخلاقية. والباب دائماً مفتوح لمن يودّ المساهمة في دعم أشقائنا في فل سط ين، والتخفيف عنهم بالفعل لا بالشعارات أوالمزايدات التي لا تؤدي إلا إلى الفوضى والضرر. شكراً يا أردن على سعة صدرك، ونخوة أهلك النشامى، وشكراً جلالة الملك على كل ما قدمت وتقدم، والمستقبل حليف جهودنا بعون الله...

MENAFN15122023000151011027ID1107605674

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث