شوهي أوهتاني.. قوة اقتصادية وليس مجرد صفقة بـ700 مليون دولار

يرى كثيرون أن المبلغ الضخم البالغ 700 مليون دولار والذي استُخدِم لإقناع شوهي أوهتاني، الرياضي الذي يُحتفى به باحتسابه أعظم لاعب بيسبول في العصر الحديث، للعب لمصلحة فريق لوس أنجلوس دودجرز، أمراً استثنائياً لعدة أسباب، فعلاوة على أن العقد الموقع يعد أعلى العقود قيمة في قطاع الرياضة الاحترافية في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الرقم الذي استحوذ على العناوين الرئيسة يتجاوز مجمل قيمة المبيعات المحلية المُتوَقعة لمُعدات بيسبول لهذا العام في اليابان. وهكذا، فإن أوهتاني لم يعد فحسب نجماً لامعاً تجاوز حجم هذه الرياضة في اليابان كونه لاعباً؛ وإنما يبدو أيضاً أنه من بعض الزوايا، قد تخطاها كقوة اقتصادية أيضاً أو على الأقل، سيكون قد تجاوزها بعد عقد من الزمن من اليوم.

ووفقاً لبعض المقاييس، فأبرز جانب في الاتفاق هو الهيكل الذي اتفق عليه هو والنادي، ففي السنوات العشر المقبلة التي سوف يلتزم فيها أوهتاني اللعب مع فريق لوس أنجلوس دودجرز، سيتلقى أجراً سنوياً قدره 2 مليون دولار، وهو رقم سيتضخم بشكلٍ كبير عن طريق صفقات الرعاية والإيرادات الأُخرى، ولكنه لا يُمثل سوى جزء ضئيل بشكلٍ غير عادي من الحزمة الإجمالية.

وفي نهاية سنوات العقد العَشر، سيبدأ أوهتاني تلقي 68 مليون دولار سنوياً لعقد إضافي 10 سنوات أُخرى، وهو مبلغ يصدف أنه، لأغراض مرجعية، أكبر من مجمل أجور اللاعبين السنوية في ناديه الياباني السابق نيبون هام فايترز.

ويأتي تأجيل راتب أوهتاني الملحمي، والذي يُمكن القول إنه ضرب من ضروب الأنانية النبيلة، ليُتيح بذكاء لدودجرز الاحتفاظ بما يكفي من الأموال لتُنفق بسخاء على صفقات أُخرى على لاعبين ذوي جودة عالية في السنوات القليلة القادمة وسيُتيح لهم ذلك تكوين فريق قوي ليُحيط بنَجمهم صاحب الـ700 مليون دولار، وليكون قادراً من الناحية النظرية على الفوز بسلسلة البطولات التي يتوق لها أوهتاني والذي تُبرزه هذه الحسابات، على الأقل معجزة مُتفانياً في تكريس نفسه للعبة والرغبة في الفوز بها، على كونه مفتوناً بالمال الذي سيجنيه منها. ثمّة جبهتان يُمكن عن طريقهما توقُع هذا النهج بالكامل الأولى، مثلما أشار بعض المُعلقين، أن أوهتاني هو طفل تحول إلى رجل عصره.. عصر ((العقود المفقودة)) في مرحلة ما بعد انهيار فقاعة الأصول اليابانية، والتي تزامنت مع شبابه وتقدمُه إلى مرحلة النُضج.

مُعظم هذا العصر اشتهرت اليابان ليس فقط بسبب ركودها، وتخلصها من عبادة الجشع، ولكن أيضاً بسبب الفكر الانكماشي الذي ثبت منذ ذلك الحين صعوبة التخلُص منه ولذلك، فإن إحدى النظريات أنه إذا نشأ جيل مثل أوهتاني من دون اهتمام كبير بأسعار الفائدة أو من دون الشعور بأن النقود ستفقد قيمتها مع مرور الوقت، فقد يكون هناك شعور أقل بالتكلفة المرتفعة للفُرصة الناجمة عن تأجيل الدخل.

ربما أدت هذه العوامل دورها في السهولة الواضحة التي تنازل بها أوهتاني، عن قيمة فوائد عشرة أعوام على حزمة دخله الضخمة. وعلى الرغم من ذلك، فالعامل الأكثر قوة، أن أوهتاني في تعاملاته مع دودجرز يؤدي دوراً يُشبه إلى حدٍ كبير دور رجل الشركة المثالي فمع توقُع انتهاء مسيرته الرياضية في عقد من الزمن، اختار الاستقرار عبر التوظيف مدى الحياة، وبالثمن المدفوع مُقابل تلك الضمانات. وفي الوقت نفسه، قرر تحديد مصالحه ليس فحسب لتتماشى مع مصالح الشركة، وإنما لتتطابق معها أيضاً.

إن تأجيل الدفع الفوري يجعله شريكاً في المُهمة الأكبر وهي ضمان بقاء الشركة. ولطالما كانت قُدرة الشركات اليابانية على إقناع الموظفين بأن هذه هي المُهمة الأعظم عاملاً حاسماً في كبح مطالب الموظفين والموظفات الحادة بأجور أعلى.

ومع ذلك، كان قراره في الوقت نفسه مُفاجئاً، فالتأجيل الذي قبل به أوهتاني يُظهر إيماناً كبيراً بالمُستقبل قد لا يعبر عنه الكثير من اليابانيين في مثل عمرُه، ولا سيّما في ما يتعلق بأموالهم التي كسبوها بشق الأنفُس. وفي الواقع، هو يراهن على أن كيان الشركة سيظل مُستقراً للحصول على كل أمواله حتى الدُفعة النهائية البالغة 68 مليون دولار المُستحقة في سنة 2044. هذا يُعد رهاناً على الصحة المالية طويلة الأجل للشركة، والذي لن يؤيده غالبية اليابانيين، وذلك وفقاً للأدلة وبناءً على أنماط استثماراتهم ورفضهم الشديد للمخاطرة بمُدخراتهم على الأسهم.

لقد أسس فريق دودجرز منذ 140 عاماً. ولدى اليابان 30,000 شركة تتجاوز أعمارها القرن، وأكثر من 500 منها مُدرجة في بورصة طوكيو. إن طول عُمر المؤسسة أمر قد يعتز به الموظف، ولكن ليس لدرجة المُراهنة عليه بـ680 مليون دولار.