مشاريع بيئية بـ 323 مليون درهم في ختام «عرب بلاست»

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد معرض (عرب بلاست 2023) بدبي توقيع اتفاقيات لشركات البتروكيماويات لإنشاء مشاريع تنتج مواد خام تخدم البيئة وأهداف الاستدامة، تتجاوز قيمتها 88 مليون دولار(323 مليون درهم).
وتوقع مشاركون في المعرض أن يرتفع معدل إعادة تدوير المواد البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 9.3 % بحلول عام 2026. واختتم (عرب بلاست) أعمال دورته الـ16، في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، معلناً استقبال أكثر من 30 ألف زائر ومتخصص وخبير في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات على مدار 3 أيام.
وقال نضال محمد، مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات، المنظمة للمعرض، إن المعرض حقق نجاحاً كبيراً في دورته الـ16، خصوصاً في تسليط الضوء على الاستدامة في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات، وعرض تقنيات لإعادة التدوير، بالتزامن مع عام الاستدامة في الإمارات، مشيراً إلى أن المعرض حرص على تحفيز قادة الصناعة بتبني ممارسات دائرية.
وقال رشيد مبيض، مدير (عرب بلاست)، إن المعرض شهد توقيع العديد من الاتفاقات المهمة، وإطلاق مشاريع ضخمة تخدم أهداف حماية البيئة.
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