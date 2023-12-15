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مشاريع بيئية بـ 323 مليون درهم في ختام «عرب بلاست»

12/15/2023 7:25:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد معرض (عرب بلاست 2023) بدبي توقيع اتفاقيات لشركات البتروكيماويات لإنشاء مشاريع تنتج مواد خام تخدم البيئة وأهداف الاستدامة، تتجاوز قيمتها 88 مليون دولار(323 مليون درهم).

وتوقع مشاركون في المعرض أن يرتفع معدل إعادة تدوير المواد البلاستيكية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 9.3 % بحلول عام 2026. واختتم (عرب بلاست) أعمال دورته الـ16، في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، معلناً استقبال أكثر من 30 ألف زائر ومتخصص وخبير في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات على مدار 3 أيام.

وقال نضال محمد، مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات، المنظمة للمعرض، إن المعرض حقق نجاحاً كبيراً في دورته الـ16، خصوصاً في تسليط الضوء على الاستدامة في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات، وعرض تقنيات لإعادة التدوير، بالتزامن مع عام الاستدامة في الإمارات، مشيراً إلى أن المعرض حرص على تحفيز قادة الصناعة بتبني ممارسات دائرية.

وقال رشيد مبيض، مدير (عرب بلاست)، إن المعرض شهد توقيع العديد من الاتفاقات المهمة، وإطلاق مشاريع ضخمة تخدم أهداف حماية البيئة.

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