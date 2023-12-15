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شظية خشبية في عين رجل منذ 15 عاماً

12/15/2023 7:25:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عثر أطباء أمريكيون على شظية خشبية، مدفونة في قرنية عين رجل أمريكي منذ 15 عاماً، دون أن يكتشف وجودها.

وكان الرجل الذي لم يتم ذكر اسمه، عانى من إصابة مؤلمة أثناء عمله في البستنة في عام 2009، لكنه تجاهل هذه الإصابة بعدما تلاشى ألمه مع مرور الوقت.

وأثناء قيامه بفحص للعينين بعد إصابته بمرض السكري، حسب موقع 24 الإلكتروني، اكتشف الأطباء وجود الشظية، بعدما أظهرت الاختبارات عدم وجود أي مشكلة بصرية في عينيه. وكشف الفحص الدقيق أن الجسم الموجود كان عبارة عن شظية خشبية بحجم 3 ملم.

وشارك أطباء العيون في جامعة واين ستيت في ديترويت وكلية الطب بجامعة هارفارد صوراً للشظية في تقارير الحالة التي نشرتها مجلة ((بي إم جي)). وبحسب التقارير لم يقم الأطباء بإزالة الشظية من عين المريض، ونصحوه بممارسة حياته الطبيعية، والعودة إلى المستشفى على الفور إن شعر بأي ألم أو احمرار أو مشكلات في الرؤية، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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