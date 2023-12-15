شظية خشبية في عين رجل منذ 15 عاماً

(MENAFN
- Al-Bayan)
عثر أطباء أمريكيون على شظية خشبية، مدفونة في قرنية عين رجل أمريكي منذ 15 عاماً، دون أن يكتشف وجودها.
وكان الرجل الذي لم يتم ذكر اسمه، عانى من إصابة مؤلمة أثناء عمله في البستنة في عام 2009، لكنه تجاهل هذه الإصابة بعدما تلاشى ألمه مع مرور الوقت.
وأثناء قيامه بفحص للعينين بعد إصابته بمرض السكري، حسب موقع 24 الإلكتروني، اكتشف الأطباء وجود الشظية، بعدما أظهرت الاختبارات عدم وجود أي مشكلة بصرية في عينيه. وكشف الفحص الدقيق أن الجسم الموجود كان عبارة عن شظية خشبية بحجم 3 ملم.
وشارك أطباء العيون في جامعة واين ستيت في ديترويت وكلية الطب بجامعة هارفارد صوراً للشظية في تقارير الحالة التي نشرتها مجلة ((بي إم جي)). وبحسب التقارير لم يقم الأطباء بإزالة الشظية من عين المريض، ونصحوه بممارسة حياته الطبيعية، والعودة إلى المستشفى على الفور إن شعر بأي ألم أو احمرار أو مشكلات في الرؤية، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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