هل لفت انتباهك عراقة التاريخ وما تحويه المخطوطات من علوم ومعارف السابقين؟ هل تحمست للتحقيق ولم تجد السبيل؟ كتاب (تحقيق النصوص ونشرها) يضع قدمك في أول طريق التحقيق.

بعد المقدمة يبدأ عبدالسلام هارون بعنوان (كيف وصلت إلينا الثقافة العربية؟) موضحاً فيه انتقالها من الرواية الشفهية إلى التدوين بـ((أول نص مكتوب)) وصل إلينا في عصر ما بعد الإسلام ثم ((أوائل التصنيف))، و(الورق والورّاقون) ويحكي فيه عن تطور العرب في الكتابة، ومدى الحضارة بوجود الوراقين؛ ليقدم في (أصول النصوص) تفصيلاً بأنواعها في المخطوطات، وكيفية التعامل معها في (منازل النسخ) منبهاً على صعوبة العثور ((على جميع المخطوطات)) لكتاب واحد في (كيف تجمع الأصول؟)، وموضحاً كيفية العناية بالمخطوطة في (فحص النسخ).

ويُعرِّف (التحقيق) وشروطه لتحقيق أي مخطوطة؛ بدءاً من (تحقيق العنوان) ويليه (تحقيق اسم المؤلف) ثم (تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه) وصولاً إلى (تحقيق متن الكتاب) ويُفَصِّل ضوابط الأخير في (مقدمات تحقيق المتن)، وفي (التصحيف والتحريف) يبين هذه الآفة وطرقها وكتبها وتاريخها؛ ليوضح لنا كيفية (معالجة النصوص) من (ترجيح الروايات) و(تصحيح الأخطاء) إلى ما تتعرض إليه المخطوطة من (الزيادة والحذف) و(التغيير والتبديل) مع المحافظة على كيفية ضبط مؤلف المخطوطة للحركات و(التعليق) على الغامض من كلماتها ومفاهيمها وإضافات بما يستدعي إليه الموضوع.

وعناية بالمخطوطات أكثر تأتي (المكملات الحديثة) وأبرزها (تقديم النص)، و(العناية بالإخراج الطباعي) إضافة إلى (صنع الفهارس الحديثة)، و(الاستدراك والتذييل) ثم يختم بالجانب التطبيقي في (صعوبات التحقيق والطريقة المثلى لمعالجتها) قبل خاتمة الكتاب معقباً بعدها بـ(نماذج لبعض المخطوطات).

كتاب مؤصل لفن تحقيق المخطوطات بعناية شيخ المحققين الذي جمع في لفظه بين العلم الغزير وخلاصة خبرته وممارسته لهذا الفن العريق.