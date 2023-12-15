«دبي للتسوق» .. أجندة غنية بالحفلات الفنية

تقدم الدورة الـ 29 من ((مهرجان دبي للتسوق)) مجموعة من الحفلات الموسيقية لفنانين مشهورين في أبرز الوجهات بالمدينة، خلال شهري ديسمبر الحالي، ويناير المقبل.

وتتضمن أجندة فعاليات المهرجان في الأسابيع المقبلة العديد من الحفلات، والاستعراضات، إضافة إلى حفلات موسيقية لفنانين عالميين حائزين جوائز ((غرامي)) الموسيقية، حيث ستستضيف الوجهات المشهورة بدبي، بما في ذلك ((دبي أوبرا))، و((كوكاكولا أرينا)) عدداً من الفنانين الأكثر شهرة في المنطقة، إلى جانب أسماء مميزة في عالم الترفيه.

وسيقدم المطرب الإيراني إبراهيم حميدي على مسرح ((دبي أوبرا)) في 19 ديسمبر الجاري عرضاً حياً لأشهر أغانيه، التي قدمها على مدار 50 عاماً.

وستعود الحفلات مرة أخرى إلى ((كوكا كولا أرينا))، التي تتسع لـ 17,000 شخص في 23 ديسمبر الجاري، من خلال ((مهرجان سبيد ميوزيك)) لعشاق الموسيقى من جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. وسيكون عشاق الموسيقى الهندية والباكستانية على موعد من المطربة جونيتا غاندي، والمطرب علي ظفر، خلال حفل، ستقدمه مريم كيسات مقدمة البرامج الإذاعية المقيمة في دبي.

كما يقدم الأستاذ راحت فتح علي خان للجمهور يوم 29 ديسمبر في ((كوكا كولا أرينا)) باقة من مقطوعاته الموسيقية الهندية الشهيرة.

وتعد احتفالات رأس السنة الجديدة من أبرز الفعاليات على أجندة دبي، حيث يمكن للراغبين في الاحتفال برأس السنة الجديدة التوجه إلى ((أوبرا دبي))، والاستمتاع بالعروض الحية.

ولمزيد من للاحتفالات برأس السنة الجديدة يمكن للجمهور في فندق ((أتلانتس النخلة)) الاستمتاع بمشاهدة حفل للمغني المشهور ستينج، وفرقة موسيقية مكونة من 30 عازفاً.

كما ستعتلي المطربة نيها كاكار مسرح ((كوكا كولا أرينا)) يوم 7 يناير، لتقدم عرضاً رائعاً لأفضل أغانيها. وفي الفترة من 5 حتى 14 يناير ستحول فعالية ((نغمات دبي)) شوارع المدينة إلى مسرح للغناء والرقص، لمدة عشرة أيام مليئة بالمرح، بمشاركة مجموعة من المواهب المحلية والإقليمية.