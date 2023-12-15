دبي تستضيف مهرجان «مونلايت للموسيقى» 21 الجاري

تستضيف كوكا كولا أرينا بدبي 21 ديسمبر الجاري، مهرجان مونلايت للموسيقى.

ويشارك في المهرجان المرتقب مجموعة من نجوم بوليوود وموسيقى الهيب هوب، بمن فيهم هاني سينج وجاكلين فيرنانديز وآستا جيل وديفيا خوسلا كومار وزهرة خان وجازمين ساندلاس وفرقة يونج ستانرز، ما يمنح الحضور فرصة الاستمتاع بأجواء احتفالية مميزة مع أجمل أغاني الراب وأروع إبداعات بوليوود الغنائية.

ويستضيف المهرجان، الذي أعلنت عنه شركة إيفر إيفنتس بالتعاون مع إنكيوب إيفنتس، مغني الراب الهندي هاني سينج، والذي اشتهر بأغنيات عدة، مثل أنجريزي بيت وديسي كالاكار وبراون رانج لوف دوز.