دبي تستضيف مهرجان «مونلايت للموسيقى» 21 الجاري

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستضيف كوكا كولا أرينا بدبي 21 ديسمبر الجاري، مهرجان مونلايت للموسيقى.
ويشارك في المهرجان المرتقب مجموعة من نجوم بوليوود وموسيقى الهيب هوب، بمن فيهم هاني سينج وجاكلين فيرنانديز وآستا جيل وديفيا خوسلا كومار وزهرة خان وجازمين ساندلاس وفرقة يونج ستانرز، ما يمنح الحضور فرصة الاستمتاع بأجواء احتفالية مميزة مع أجمل أغاني الراب وأروع إبداعات بوليوود الغنائية.
ويستضيف المهرجان، الذي أعلنت عنه شركة إيفر إيفنتس بالتعاون مع إنكيوب إيفنتس، مغني الراب الهندي هاني سينج، والذي اشتهر بأغنيات عدة، مثل أنجريزي بيت وديسي كالاكار وبراون رانج لوف دوز.
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