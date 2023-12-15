«ليلة الفلامنكو» على مسرح قصر الإمارات الأربعاء المقبل

فن الفلامنكو يرتكز على العزف والرقص والغناء| من المصدر

أبوظبي - البيان

أعلنت مبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة)) عن تنظيم الحفل الفني ((ليلة الفلامنكو)) 20 ديسمبر الجاري على مسرح قصر الإمارات في أبوظبي. سيقام الحفل على مدار ساعة ونصف الساعة، حيث ستقدمه آنا موراليس، إحدى أشهر مؤديات هذا الفن الإسباني العريق وأبرز فنانيه المعاصرين، والحائزة على العديد من الجوائز العالمية. ويعد الفلامنكو أحد أبرز الفنون الإسبانية التقليدية، ويعتبر لوناً غنائياً أدائياً بصبغة تعبيرية، يرتكز على العزف والرقص والغناء، ويتميز بالحركات الإيقاعية الأنيقة والمتناغمة. كما يمثل الفلامنكو تجسيداً للثقافة الإسبانية، ونتاجاً فنياً تأثر بالإيقاعات الأندلسية والشرقية والبيزنطية. وأشار معالي محمد المر، رئيس لجنة مبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة))، إلى أن حفل ((ليلة الفلامنكو)) يأتي استكمالاً لفعاليات البرنامج الفني المصاحب لمبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة))، واستمراراً لجهود المبادرة في إبراز الموروث الفني العريق لحضارة الأندلس ونتاجاته المتفردة، والاحتفاء بالفن كمساحة لتلاقي الشعوب وتواصل الحضارات وانسجام الثقافات. وأعرب معاليه عن أن الحفل يشكل تجربة تثري الذائقة الفنية للجمهور في أبوظبي، وتعزز جسور التواصل والعلاقات الفنية والمعرفية والثقافية بين الشعبين في دولة الإمارات وإسبانيا، وإبراز دور قيم التسامح والتعايش في نهضة الحضارة الإنسانية.

فرصة

من جانبها، قالت آنا موراليس: ((يسعدني تقديم هذا الحفل الفني للاحتفاء بفن الفلامنكو الذي يجسد عبق الثقافة الإسبانية، وتتمازج فيه الإيقاعات الأندلسية، وأتطلع إلى التواصل والتفاعل مع الجمهور ومحبي الفلامنكو في دولة الإمارات. وأود أن أعرب عن امتناني للجنة المنظمة لمبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة)) على إتاحة هذه الفرصة لتقديم حفل يستعرض جمال هذا الفن التقليدي)).

إرث ثقافي

وتهدف مبادرة ((الأندلس: تاريخ وحضارة)) إلى دعوة الجمهور للتعرف عن كثب على إحدى أعظم حقب التاريخ، وإبراز الإرث الثقافي والفكري والفني للحضارة العربية في الأندلس، وما زخرت به من تقدم وتطور في العلوم والأدب والفلسفة. وتتضمن المبادرة فعاليات فنية وثقافية متنوعة، تحتفي بالنموذج المتفرد للحضارة الأندلسية، باعتبارها مثالاً بارزاً على التعايش والتسامح بين الشعوب، تجسيداً لنهج دولة الإمارات العربية المتحدة في إعلاء قيم التسامح والتعاون والتعايش.كما يتم استضافة معرض ((الأندلس تاريخ وحضارة)) في مركز جامع الشيخ زايد الكبير، حيث يتم عرض عدد من المقتنيات الأثرية في رحلة تاريخية تشمل سبعة محاور وفعاليات مصاحبة وورش عمل إبداعية عدة تهدف للتعريف بالحضارة الأندلسية.

فن الفلامنكو يرتكز على العزف والرقص والغناء

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