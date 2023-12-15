سوق السروجية بدمشق.. معلم حضاري لمهنة تصارع الاندثار

يعتبر سوق السروجية أحد أقدم أسواق دمشق وأشهرها، تأسس في العهد الأيوبي قبل نحو 800 عام، ارتبط اسمه بصناعة سروج الخيل، وكانت وظيفته تزويد الجيوش بالسروج والمعدات الحربية من الأيوبيين إلى المماليك والعثمانيين وصولاً إلى يومنا هذا، وهذه المهنة تصارع اليوم على البقاء وعدم الاندثار. وعلى الرغم من مرور قرون على هذا السوق وترميمه إلا أنه لا يزال يحافظ على هويته العمرانية كنموذج راق للعمارة الإسلامية في إحدى أقدم عواصم التاريخ المأهولة.

8 قرون

يقول عماد قصيباتي أحد تجار السوق لـ((البيان)): ((إن هذا السوق سمي بالسروجية لأنه كان يصنع ويباع فيه السروج ومستلزمات الخيل، والسوق يتجاوز عمره 800 عام بني زمن الدولة الأيوبية)).

وأكد قصيباتي، الذي قارب عمره السبعين عاماً، أن السوق كان يبيع مستلزمات الحرب من سروج للخيل والخيام والأسلحة وغيرها، لافتاً إلى أن السوق حافظ على هويته المعمارية. وأشار قصيباتي إلى أنه يوجد في السوق حالياً 83 متجراً فقط 4 أو 5 منها ما زالت تتاجر بالسروج ومستلزمات الخيل، وأنه دخلت منذ سنوات مهن جديدة للسوق مثل بيع الشوادر والأحزمة الجلدية والخيوط وغيرها.

ويقع سوق السروجية في قلب دمشق، وهو أحد الأسواق العريقة، إذ يعتبر أقدم من سوق الحميدية الشهير، يبدأ السوق الذي يقع خارج سور دمشق من بداية جسر الثورة، وهو يحاذي سور قلعة دمشق الشمالي، ويفصله عنها نهر بانياس من جهة الجنوب، فيما يحده شمالا شارع الملك فيصل بن الحسين شمالا، وسوق المحايرية شرقاً، وسوق الزرابلية قبل أن يزال غرباً.

ويعتبر السوق، الذي يبلغ طوله قرابة 500 متر شاهداً على قوة العمارة الإسلامية ورونقها، حيث تتميز متاجره بواجهتها الحجرية والقناطر، التي تعلو أبوابه الخشبية ونوافذه العالية والشرفات نصف الدائرية، فضلاً عن أرضيته المرصوفة بحجر اللبون وسقفه المصنوع من الخشب والتوتياء، ليقي التجار والزبائن حر الصيف ومطر الشتاء.

مهنة عريقة

وتعد صناعة سروج الخيل واحدة من أعراق المهن التقليدية، حيث كانت مهنة متوارثة لمئات السنين في البلاد قبل أن تتراجع، حيث لا يزيد عدد المتاجر، التي حافظت على مهنتها أكثر من 5 متاجر. قصيباتي، الذي ورث متجراً عن أبيه وجده ((يبدي مخاوف من تدهور هذه المهنة واندثارها، بسبب تراجع هذه الصناعة العريقة واقتصارها على فئة قليلة، وهي مربي الخيول الأصيلة وأندية الفروسية)).

ويقول قصيباتي: ((إن صناعة السروج ومستلزمات الخيل هي صناعة يدوية متوارثة، شهدت في الآونة الأخيرة عزوف الأجيال الجديدة عن ممارستها، وهذا أثر على هذه الصناعة)).

وأشار إلى أن تراجع السياحة في البلاد من أبرز أسباب تراجع هذه الصناعة، حيث كان السياح يقتنون تلك المنتجات التراثية المتعلقة بالخيل. وعن منتجات هذه المهنة التراثية أكد قصيباتي أن السوق يبيع منتجاته من المستلزمات المتعلقة بالخيل كالسرج، الخرج، الرشمة، صدر الصوف، الكرباج، اللجام وغيرها.