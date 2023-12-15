أحمد المرشودي.. أنامل تبدع في صناعة القهوة بحرفية وحب

لا يتردد الطفل الإماراتي أحمد راشد المرشودي، وبدعم من ذويه من المشاركة في شتى الفعاليات الجاذبة التي تحتضنها الجهات في منطقة العين الخضراء، لا سيما وأنه يمتهن مهارة صنع وإعداد القهوة من خلال مشروعه الصغير الذي أطلقه بدعم من أفراد أسرته.

وأشار المرشودي إلى أن إعداد وصناعة القهوة وتحضيرها لمتذوقيها يحتاج إلى التجربة المستمرة لاكتساب المزيد من الخبرات، منوهاً إلى أنه يسعى إلى ابتكار وصفات متجددة في الخصوص.

وفي هذا الإطار أكد الطفل أحمد راشد المرشودي لـ ((البيان)) أن تشجيع أسرته له في مجال إعداد وصنع القهوة يعتبر بداية طريق شغفه في هذا المجال.

وأضاف: ((سعدت بمشاركتي في فعالية جميلة تم تنظيمها في إحدى المؤسسات في منطقة العين، وكان الإقبال على شراء القهوة التي أعدها كبيراً جداً من قِبل الزوار والحضور، حيث حرصت على استخدام أدوات متخصصة في تحضير القهوة بشتى أنواعها، وفق أسلوب فني، تعلمته بتشجيع ودعم جميع أفراد أسرتي، وأتمنى أن أحظى بفرصة ابتكار مذاقات جديدة ومختلفة)).

أوضح الطفل المرشودي بأنه يحرص في الوقت ذاته على الاستفادة من الخبرات الموجودة في مجال صنع وإعداد القهوة والاطلاع على الجديد، حيث يأمل مستقبلاً أن يتعمق في هذا المجال، وربما يفتح مشروعه الخاص.

وللطفل المرشودي أيضاً باقة من الهوايات والاهتمامات الأخرى كالسباحة، وكرة القدم، والقراءة.

ووجه المرشودي شكره لعائلته التي منحته الفرصة والثقة لخوضه إدارة الأعمال التجارية الصغيرة.

ومن جانب آخر أوضح محمد المرشودي، شقيق الطفل أحمد لـ ((البيان)) أن شغف الطفل في مجال صنع وإعداد القهوة، جعل جميع أفراد الأسرة يشجعونه، ويوجهونه نحو تطوير مهاراته في مجال القهوة لا سيما المختصة، وتغيير فكرة أن القهوة فقط مشروب الصباح أو للتركيز وأنه طاقة حب وعطاء.

وأضاف: ((على الرغم من صغر سن شقيقي أحمد إلا أنه يحرص على المشاركة في فعاليات مختلفة ومتنوعة، ليمارس شغفه بهذه الصنعة بكل ثقة وتحد، ما يشده إلى عالم صناعة القهوة طرق تحضيرها المنوعة، ويحفزه على ابتكار مذاقات، تميزه عن الآخرين من صناع القهوة)). ولا يستبعد محمد المرشودي مشاركة شقيقه الصغير مستقبلاً في مسابقات تحضير القهوة، لأن الفائز باللقب يكون قد اكتسب خبرات ومهارات تمكنه من التفوق.

وأردف: ((أريد التأكيد على ضرورة حرص كل أسرة على تشجيع أبنائها ودعمهم في إطلاق مشاريعهم التي تندرج تحت إطار مشروع التاجر الصغير الذي من شأنه أن يأخذ بأيديهم أيضاً وتعريفهم بفوائد التجارة وتثقيفهم وتحفيزهم على الدخول إلى هذا المجال الذي يعود عليهم بالنفع والفائدة، إلى جانب تعريفهم حول ماهية الادخار والتخطيط ووضع الميزانيات بدعم من أولياء الأمور)).