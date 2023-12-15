«محمد بن راشد للمعرفة».. مبادرات تعزز حضور اللغة العربية عالمياً

تنظم مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مجموعة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز استخدام وحضور اللغة العربية عالمياً، والحفاظ عليها بصفتها جزءاً أصيلاً من الهوية المعرفية والثقافية للمجتمع، وتتزامن هذه الفعاليات مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.

وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي حدَّدته الأمم المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر كلَّ عام، أطلقت المؤسَّسة الدورة الـ11 من ((مبادرة بالعربي)) التي أبصرت النور أول مرة في سنة 2013، بهدف زيادة استخدام اللغة العربية عبر الإعلام الرقمي، ونشر الوعي بجمال اللغة العربية وكنوزها التي ترتبط بتراثنا وتاريخنا العربي الأصيل، وتتضمن المبادرة برنامجاً حافلاً بالأنشطة والجلسات النقاشية للاحتفاء باللغة العربية، إذ تستهدف على مدار أسبوع كامل الناطقين وغير الناطقين باللغة العربية وتسعى إلى تغيير الصورة النمطية عن اللغة العربية وإثبات دورها لغة عالمية قادرة على التكيف مع التغيرات الحاصلة في مختلف المجالات.

تفاعل كبير

وشهدت المبادرة في الدورات السابقة تفاعلاً رسمياً وشعبياً غير مسبوق، وها هي تستفتح العقد الثاني من عمرها بمرحلة جديدة عنوانها العريض ((العربية لغة العلوم والترجمة)).

وستباشر مبادرة بالعربي تعريب أبرز الكتب والمقالات والدوريات والبحوث العلمية في الميادين الأكثر إلحاحاً، لتأسيس قاعدة بيانات موثوق بها ودقيقة بلغتنا الأم.

أهمية

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((نُعرب عن سعادتنا بإحياء اليوم العالمي للغة العربية الذي يمثِّل فرصة للتذكير بأهمية هذه اللغة بصفتها مكوناً رئيساً من مكونات التنوع المعرفي والثقافي للبشرية، ونغتنم هذه الفرصة لتأكيد أصالة وحيوية هذه اللغة العظيمة وقدرتها على مواكبة تطورات العصر في مختلف المجالات، ونستند في مساعينا إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد أنَّ اللغة العربية ستبقى لغة للمستقبل والعلوم والابتكار، وذلك لما تمتاز به من مرونة جعلت لها دوراً تاريخياً في الحضارات المختلفة)).

وتابع: ((تحمل مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على عاتقها مسؤولية دعم وتعزيز اللغة العربية والارتقاء بدورها، ويتجلَّى ذلك في العديد من البرامج والمبادرات التي تُطلقها المؤسَّسة بهدف نشر استخدام وتعلم اللغة العربية على نطاق أوسع)).

ويتجلّى دعم مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة للغة العربية في مبادراتها وبرامجها المتنوعة، التي أسهمت في تحقيق إنجازات استثنائية، وقامت المؤسَّسة بتوزيع أكثر من 50 ألف كتاب من إصداراتها على مجالس أولياء الأمور في مدارس الدولة بالتعاون مع مؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي، في إطار مساعي المؤسَّسة الدؤوبة لترسيخ وتعزيز عادة القراءة في المجتمع، وأسهم ((برنامج دبي الدولي للكتابة)) في تدريب الشباب العرب على الكتابة والترجمة، ما أسهم في الارتقاء بمكانة اللغة العربية.