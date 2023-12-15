أسماء لامعة تحيي الدورة الـ 16 من مهرجان الإمارات للآداب

كشف، أمس، مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يقام برعاية‌ كريمة من‌ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن قائمة الضيوف المشاركين في دورة المهرجان الـ 16، والتي من المقرر إقامتها في الفترة بين 31 يناير و6 فبراير 2024 في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بالإضافة إلى تفاصيل البرنامج كاملاً.

وتشمل قائمة المتحدثين كوكبة من ألمع الأسماء في مجالات الأدب والثقافة والفنون على المستويين العالمي والمحلي، ومن أبرزهم الأديب القدير إبراهيم الكوني، ورائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، والكاتب الحائز على الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2023، زهران القاسمي، والشاعرة الموهوبة أمل السهلاوي، والكاتب والدكتور أشرف فقيه، والناشر خالد الناصري من دار ((المتوسط)) الشهيرة.

يشمل برنامج المهرجان أكثر من 150 فعالية ومن بينها فعالية ((ونحن نحب الحياة))؛ ليلة خاصة من الشعر وعروض الأداء تكريماً لأعمال الشاعر الفلسطيني محمود درويش، وجلسة ((برنامج آخر الليل))؛ حوار مشوق يجمع الإعلامي إبراهيم أستادي المعروف بأسلوبه المرح والجريء بثلاثة من المبدعين في مجالاتهم وهم أحمد خبيت وأشرف فقيه وخلود أمير. وتختم عطلة نهاية الأسبوع الكبرى مع حفل موسيقي للموهوب راشد النعيمي.

مصدر إلهام

وعبرت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب والمديرة الإدارية لدار ((ELF)) للنشر، عن بالغ سعادتها بإطلاق الدورة السادسة عشرة للمهرجان، وقالت: ((كان مصدر إلهامنا لتصميم برنامج الدورة السادسة عشرة لمهرجان الإمارات للآداب هو إمكانية القصص في عكس آرائنا والتعبير عن ذواتنا؛ إذ أعددنا برنامجاً بمثابة مرآة لمجريات الحياة التي نعيشها اليوم. برنامج يرى فيه الجمهور، المحلي والعالمي، اهتماماته وشواغله)).

وأضافت: ((المهرجان هو المكان الذي يجمع الناس، باختلافاتهم، على حب الكلمة المكتوبة والمنطوقة ويمكنهم من تشكيل صلات عميقة تدوم طوال العمر. لذا أدعو كل الناس، القراء منهم وغير القراء، لزيارة مهرجان الإمارات للآداب للانطلاق في رحلة لا مثيل لها... رحلة تستكشف الإبداع الإنساني بشتى أشكاله)). ويقام المهرجان بالشراكة مع الراعي الرسمي، طيران الإمارات‌، و‌الشريك المؤسس، هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة).

وترعى هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) محور ((بالإماراتي)) لهذا العام؛ ويحتفي المحور بالثقافة الإماراتية ويتيح للكتاب الإماراتيين والعالميين فرصة الاجتماع على مسرح المهرجان، مع مجموعة من التجارب المتنوعة.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة)) إلى حرص الهيئة على دعم أصحاب المواهب في مختلف مجالات الثقافة والفنون، وهو ما يتناغم مع التزاماتها الهادفة إلى تمكين أعضاء المجتمع الإبداعي، وتهيئة بيئة مستدامة حاضنة لهم وقادرة على تحفيزهم على عرض إنتاجاتهم الأدبية والفنية خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب أمام الجمهور المحلي والعالمي. وقال: ((تحول المهرجان مع مرور الوقت إلى منصة فاعلة لدعم المواهب وتبادل الأفكار، واستشراف مستقبل القطاع الثقافي والأدبي، ويمثل ببرنامجه وفعالياته الحافلة بالمتعة والمعرفة جزءاً من الحراك الثقافي الذي تشهده دبي. وتعتز ((دبي للثقافة)) بشراكتها مع المهرجان التي أثرت المشهد الإبداعي المحلي، وساهمت في تسليط الضوء على الكثير من التجارب الثقافية الاستثنائية)).

فعاليات خاصة

تشهد الفعاليات الخاصة التي يقدمها المهرجان إقبالاً كبيراً من الجمهور كل عام. وفي هذه الدورة، يقدم المهرجان تشكيلة مميزة من الفعاليات الخاصة مثل حفل الافتتاح والذي يضم سعود السنعوسي، وبن أوكري، وكلوديا رانكين، وأمل السهلاوي، وهلا عليان وعمار أشقر. والأمسية المفضلة لدى جمهور المهرجان، ((أبيات من أعماق الصحراء))، وهي ليلة حافلة بالأدب والشعر تحت السماء المرصعة بالنجوم في مخيم ((كرفان سراي)) ومع نخبة من الشعراء العالميين والمحليين.

وفي أمسية دافئة أخرى، يلتقي الشعر بأوتار العود في مسرح الفن الرقمي (ToDA) في سوق مدينة جميرا، حيث تُروى القصص ويلقى الشعر مع أحمد بخيت، وأمل السهلاوي، ود. شهاب غانم، وعائشة السيفي ومحمد الحبسي. وفي ذكرى رحيله العاشرة، يحتفي المهرجان بالشاعر أنسي الحاج، شاعراً وإنساناً وفيلسوفاً، بحضور ابنته الشاعرة ندى الحاج، وتقديم الكاتبة صالحة عبيد. أما في ((1,2,3.. أكشن))، فيستمتع رواد المهرجان بباقة حصرية من الأفلام القصيرة مع حديث مشوق عن السينما وصناعة الأفلام مع نواف الجناحي ونجوم الغانم.

في رحلة عبر الزمن، يستكشف الجمهور مع ثلاثة من قامات الأدب الإماراتي، معالي محمد أحمد المر وعلي أبو الريش ود. رفيعة غباش، المشهد الثقافي والأدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ساعة من النوستالجيا الخالصة، سيسترجع الجمهور روح الثمانينيات والتسعينيات مع سعود السنعوسي وعبد العزيز المسلم ونجوى بركات. وفي جلسة مميزة، يبحث الحضور مع سارة الصراف وعائشة السيفي والنساء جميعهن عن إجابة للسؤال الأهم: ((من هو عدو المرأة الحقيقي؟)). و((في غرفة التحقيق))، يبحث الجمهور عن حل للغز قضية معقدة مع الكاتب المتخصص في أدب الجريمة، إبراهيم فرغلي. وفي جلسة تحفل بالإبداع بشتى أشكاله، تقوم كل من المهندسة والفنانة مريم البلوشي والملحنة إيمان الهاشمي والفنان المعاصر أحمد العنزي في جلسة ((كلمات ليست كالكلمات)) بالحديث عن الفن من واقع تجاربهم.

برنامج العائلة

يجمع المهرجان من حول العالم أفضل الكتاب والفنانين في مجال أدب الأطفال في عطلة نهاية أسبوع حافلة بالإلهام والمتعة للقراء الصغار. في ((المهرجان بنكهة طفولية!))، يتألق أصغر الكتاب الأطفال من إمارة دبي على المسرح، فيما يجتمع أفضل الفنانين والشعراء والرواة الصغار من الإمارات ليعرضوا مواهبهم على ((مسرح الفنون الحية)). يتحدث كل من الظبي وسعيد المهيري ومزنة نجيب عن الأدب والكتابة وتحقيق الأحلام.

ورش

ويقدم مهرجان الإمارات للآداب مجموعة متنوعة من الحوارات والورش حول نشر الكتب كصناعة وعمل، وذلك سعياً لاستكشاف مجتمع الكتابة وعالم النشر. يدعو المهرجان كل الشغوفين بالكتابة والأدب إلى الانضمام إلى فعالية ((التلاقي))، حيث سيتسنى لهم بناء العلاقات والانضمام لمجتمع فعال وحيوي. وفي جلسة محفزة للتفكير، يجتمع الناشران خالد الناصري وناهد الشوا مع الكاتبين أحمد عبد اللطيف وأسماء الزرعوني لمناقشة صناعة النشر العربية التي لطالما اتسمت بالغموض في جلسة ((الاتجاه المعاكس: بين الناشر والكاتب)).

ويستضيف المهرجان جلسات خاصة للطلبة خلال فترة المهرجان، بالإضافة إلى تنظيم زيارات مدرسية للكتاب.

في رحلة مميزة مع الكاتبة ومحركة الدمى، ضحى خصاونة، يقوم الأطفال باستكشاف الأسرار المخفية في جلسة ((هيا نتفكر لنحلق أكثر)). ومع الفنان المبدع علي الزيني في جلسة ((حان وقت الرسم))، يغوص الصغار في عالم الرسم والخيال.