«يوم الطلاب والجامعات» رابع سباقات مضمار جبل علي

ينطلق اليوم السباق الرابع لمضمار جبل علي الذي سيحمل اسم ((يوم الطلاب والجامعات))، ويتضمن 7 أشواط مثيرة.

وستكون البداية مع الشوط الأول ((كأس الوثبة ستاليونز))، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1950 متراً وبرعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، وبمشاركة 16 خيلاً، ويتقدمهم ((إيه إف مخرج)) لخالد خليفة النابودة، و((سموكن ثندر)) لناصر عسكر واللذان يبحثان عن انتصارهما الأول في المضمار الأصفر، إلا أنهما سيواجهان منافسة قوية من ((أوكتيف)) لـ((اسطبلات العجبان)) و((هارون)) لـ((الخيالة السلطانية العُمانية)).

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني ((سباق المبتدئة ستيكس)) لمسافة 1200 متر وبرعاية ((الشعفار للاستثمار)) والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، وبمشاركة 15 خيلاً، إذ يبرز اسم ((دارك كاندي)) للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز والذي يشارك المرة الأولى في المضمار الأصفر عقب مشاركة واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، إضافة إلى ((مهيبة)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والتي حلت في المركز الثاني في مشاركتها الأخيرة.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث ((عمر السنتين ستيكس)) لمسافة 1200 متر وبرعاية ((بنك دبي التجاري)) والبالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، 5 خيول وأبرزهم ((مليون دورو)) لمحمد أحمد علي السبوسي والذي حل ثانياً في آخر مشاركة له في مضمار ((ميدان))، و((أكليم تو رويالتي)) لسيد حشيش وهناء رفاعي والذي حل خامساً في السباق الماضي للمضمار الأصفر، ويبرز اسم ((ما يطال)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي يشارك المرة الأولى.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع ((زيرو تو إيتي فايف سبرنت ستيكس)) لمسافة 1200 متر والبالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، منافسة مثيرة بين 13 خيلاً ويتقدمهم ((الشبلي)) لناصر عسكر الذي سيواجه صراعاً شرساً من ((مجير)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في أول مشاركة له في سباقات الدولة، ((أوندا روجينتي)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الخامس

سيكون الصراع على أشده في الشوط الخامس الرئيس ((الصفوح ستيكس)) لمسافة 1400 متر وبرعاية ((شادويل)) والبالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، وبمشاركة 14 خيلاً، وأبرزهم المرشح الأول ((ساداتي)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم صاحب المركز الثاني في آخر مشاركة له في المضمار الأصفر، والذي سيواجه منافسة قوية من قبل ((مناداة)) لـ((شادويل))، و((ذا جريت كولكشن)) لمالكه زاور سكريكوف.

الشوط السادس

يطمح ((إتريبيوشن)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في مضمار جبل علي، حينما يشارك في الشوط السادس ((كأس طيران الإمارات)) لمسافة 1800 متر والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، والذي سيشهد مشاركة 9 خيول وأبرزهم ((وصال)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والذي يبحث عن فوزه الثاني هذا الموسم، و((آي أون ذا برايز)) لـ((إتش إتش كيه للسباقات)) والذي يطمح لتحقيق انتصاره الأول في الدولة.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع (الختامي) ((كأس بنك الإمارات دبي الوطني)) لمسافة 1800 متر والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً وأبرزهم ((كفاف)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((وقت)) لناصر عسكر، و((أواسيس مون)) لتوفيق سعيد علي.

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