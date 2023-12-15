الوصل يواجه كلباء.. وكلاسيكو العين والوحدة خارج التوقعات

تختتم اليوم مباريات الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين بثلاث مباريات ويلتقي في الرابعة و45 دقيقة عصراً، الوصل وكلباء في استاد زعبيل، وعجمان والنصر باستاد راشد بن سعيد، ويلعب العين والوحدة باستاذ هزاع بن زايد في السابعة والنصف مساء.

ويتطلع الوصل ((24 نقطة)) إلى الفوز على ضيفه اتحاد كلباء ((12 نقطة)) للحفاظ على قمة دوري المحترفين، فيما يلعب اتحاد كلباء بمعنويات عالية في أعقاب فوزه على الإمارات والتعادل مع العين، ويسعى للعودة من زعبيل بنتيجة إيجابية، ويغيب عنه دانيال بيسا بسبب الإصابة. وأكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، أن فريقه مطالب بالفوز، وقال: كلباء فريق منظم، وقدم مباريات جيدة، وخاصة أمام الشارقة في الكأس، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا للبقاء في القمة.

وأعرب فرهاد مجيدي، مدرب كلباء، عن سعادته بالعودة إلى استاد زعبيل للقاء الوصل، وقال لدي ذكريات جميلة في هذا الملعب وأضاف: لاعبونا لديهم الحافز لتحقيق نتيجة إيجابية.

العين والوحدة

ويستقبل العين فريق الوحدة في كلاسيكو خارج التوقعات ويحتل العين المركز الثالث برصيد (19 نقطة) وينشد الفوز للاقتراب أكثر من الصدارة، بينما يتطلع الوحدة (الخامس برصيد 17 نقطة) للتقدم خطوة إلى الإمام ومضاعفة حظوظه في المنافسة في الصدارة.

وأكد الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أنه يدرك أهمية المباراة، وقال: هذه المرة الأولى لي التي أخوض فيها الديربي في دوري المحترفين وأنا متحفز لخوض التجربة وحرصت على تحليل أداء المنافس بالصورة المطلوبة.

وعن الأخطاء الفردية التي تسببت في بعض المشكلات للفريق أوضح يرصه على إيجاد الحلول، وقال: لا يمكننا أن نحمل المسؤولية فرداً بعينه لأن كرة القدم لعبة جماعية.

وفي المقابل قال آرنو بويتنويغ مدرب الوحدة إن المواجهة قوية وكلاسيكو مثير، ونذهب للمباراة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.

وأشار مدرب الوحدة إلى بعض الغيابات في صفوف فريقه بقيادة عمر خريبين وقال: لا نشعر بالقلق ونمتلك بديلاً جاهزاً لكل لاعب.

عجمان والنصر

ويستضيف عجمان فريق النصر في ظروف متشابهة، وعجمان لديه 10 نقاط يتقدم بها بفارق نقطة عن النصر وكلاهما في المركزين الـ11 و12، ويتطلع كل منهما للفوز من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر وعن حسابات البقاء.

وتأخذ المباراة أهميتها من واقع الندية بين الفريقين في السنوات الأخيرة إذ تبادلا الفوز بشكل يزيد صعوبة توقع من الفائز، ويتمتع عجمان بمعنويات عالية بعد فوزه في الجولة الماضية خارج ملعبه على الجزيرة 5 - 1، وتقابلها خسارة كبيرة للنصر من خورفكان 1 - 3.

ولم يخفِ الروماني ايسايلا مدرب عجمان صعوبة المباراة وقوة منافسه النصر، وقال: النصر يبقى منافساً قوياً وحتى لو حقق نتائج سلبية وفريقي يطمح إلى نتيجة جيدة تكون أفضل ختام للمباريات التي تقام في ملعبه لسنة 2023، وأوضح أن عجمان يعاني الإصابات وسيكون البدلاء عنصر مهم في الفريق واستبعد عودة وليد أزارو للتشكيلة ويغيب معه المدافع محمد إسماعيل للإصابة.



وأكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر جهوزية فريقه، وقال: سنلعب بالطريقة نفسها التي لعبنا بها في المباراتين السابقتين أمام خورفكان والعين.

وكشف مدرب النصر عن عودة عادل تاعرابت إلى التدريبات، موضحاً في الوقت نفسه أن مشاركته ستتحدد بناء على المران الأخير. وقال: التنافس قوي بين اللاعبين في جميع المراكز، ولا أحد يضمن مكانه في التشكيل الأساسي، وهو أمر صحي للفريق.



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