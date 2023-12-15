أحمد الفلاسي يطلع على خطة استضافة الإمارات مونديال البولو 2026

هنأ معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو على الفوز بشرف تنظيم واستضافة كأس العالم للبولو في سنة 2026، مثنياً على جهود المجلس الذي يعمل بروح الفريق، ومعرباً عن ثقته بقدرة الاتحاد على تنظيم بطولة كأس عالم متميزة، بفضل جهود وخبرات الكوادر الوطنية الشابة التي يزخر بها.

واطلع معاليه على خطط وبرامج اتحاد الإمارات للبولو لتطوير اللعبة والارتقاء بها على الصعيدين المحلي والدولي، فضلاً عن خطة استضافة مونديال 2026.

جاء ذلك في لقاء معاليه، مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الحبتور، وبحضور سعيد بن دري، نائب الرئيس، ومحمد الحريز، الأمين العام، وسيف الزعابي، عضو مجلس الإدارة.

وأكد الفلاسي، أن اتحاد البولو من الاتحادات الحريصة على رعاية ودعم وتمكين الشباب لممارسة اللعبة وتهيئة أجواء محفزة وجاذبة لهم، وأن الهيئة العامة للرياضة حريصة على دعم ومساندة جميع الاتحادات الرياضية في استضافتها كبريات البطولات، وعلى الإسهام في إنجاحها لتجسيد الصورة الحضارية لدولة الإمارات.

وقدم محمد الحبتور شرحاً عما ما قام به المجلس في المرحلة الماضية وخططه وبرامجه ورؤيته المستقبلية مشيراً إلى أن الاتحاد في صدد إعداد ملف كامل يتضمن تصوراً شاملاً لكل جوانب الاستضافة لبطولة كأس العالم للبولو 2026 وبرنامج الإعداد حتى سنة 2026 والتي يسعى الاتحاد إلى أن تكون النسخة الأفضل وحتى تصبح دولة الإمارات قبلة لمحبي عشاق البولو في العالم.

وأوضح المجلس اللوائح التنظيمية داخل الاتحاد، والتي تسهم في تنظيم العمل والتواصل مع الأندية، وخاصة في ما يتعلق بالتصنيف المحلي والدولي، علاوة على تدشين الموقع الإلكتروني.

نجاح

واستعرض سعيد بن دري، تفصيلات ملف الإمارات الفائز باستضافة بطولة العالم، وكيفية تعظيم سبل النجاح والاستفادة من قوة الدفع التي حظي بها وفد الدولة في الأرجنتين في لقاءاته مع الاتحادات الوطنية ومجلس إدارة الاتحاد الدولي للبولو.

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