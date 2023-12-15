6 ذهبيات و5 فضيات للإمارات في «آسيا للقوة البدنية»

أضاف منتخب الإمارات للقوة البدنية إنجازاً جديداً بإحراز 11 ميدالية ((6 ذهبيات و5 فضيات)) في انطلاق منافسات بطولة آسيا للقوة البدنية في ماليزيا، وحصد لاعبو المنتخب الميداليات الذهبية عن طريق كل من فيصل الغيص ((بطل آسيا والعالم)) في وزن 83 كيلوغراماً، فيما فاز جون اندوسو بأربع ذهبيات في فئة الناشئين لوزن 105 كيلوغرامات، كما حطم الرقم القياسي الآسيوي عندما رفع مجموع 311.5 كيلوغراماً، والرقم السابق 311 كيلوغراماً، وأحرز محمد الحميدي ذهبية وزن 105 كيلوغرامات رجال، ونال اللاعب نفسه 3 ميداليات فضية، وأحرز ماجد آل رضا فضية وزن 83 كيلوغراماً للشباب، شما الحوسني فضية وزن 52 كيلوغراماً للشابات. وتخوض مريم عباس اليوم منافسات السيدات بوزن 52 كلغم ومنصور المرزوقي منافسات 74 كلغم.

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