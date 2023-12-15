4 مباريات في انطلاقة الجولة 12 لـ«الهواة» اليوم

تقام اليوم 4 مباريات في انطلاقة الجولة 12 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة))، ويحل العروبة المتصدر برصيد 28 نقطة، ضيفاً على ((غلف يونايتد)) (13 نقطة) في ملعب شباب الأهلي في العوير.

ويلتقي الظفرة ((الوصيف بـ22 نقطة)) ويونايتد اف سي ((الرابع برصيد 17 نقطة))، ويستقبل مسافي ضيفه الفجيرة لفك شراكة النقطة 15، ويلعب غلف اف سي ومضيفه التعاون بطموح استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارة الفريقين في الجولة 11.

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