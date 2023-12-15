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ذهبية وبرونزية للإمارات في «عربية البلياردو والسنوكر»

12/15/2023 7:25:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز محمد شهاب، نجم منتخب الإمارات للسنوكر بذهبية فردي الأساتذة ((الماسترز))، في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، في عمان، وتغلب شهاب في النهائي على القطري أحمد سيف فيما حقق حميد جابر برونزية ‏مسابقة 10 كرات ناشئين للبلياردو.

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