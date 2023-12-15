ذهبية وبرونزية للإمارات في «عربية البلياردو والسنوكر»

ذهبية وبرونزية للإمارات في «عربية البلياردو والسنوكر»
التاريخ
12/15/2023 7:25:21 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز محمد شهاب، نجم منتخب الإمارات للسنوكر بذهبية فردي الأساتذة ((الماسترز))، في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، في عمان، وتغلب شهاب في النهائي على القطري أحمد سيف فيما حقق حميد جابر برونزية مسابقة 10 كرات ناشئين للبلياردو.
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