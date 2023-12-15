Saturday, 16 December 2023 06:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العين يتقدم إلى المركز 193 في التصنيف العالمي للأندية

12/15/2023 7:25:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفز العين من المركز 213 إلى المركز 193 في التصنيف العالمي للأندية عن شهر نوفمبر الماضي، والصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، فيما تقدم الشارقة مركزاً واحداً ليحتل الترتيب 224 بدلاً من المركز 225 على العالم.

وحل العين في المركز 12 على صعيد القارة الآسيوية، وبفارق 5 مراكز عن الشارقة، وذلك بعد نتائج العين الجيدة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وتأهله مبكراً إلى الدور ثمن النهائي بصدارته للمجموعة الأولى من دور المجموعات، فيما لم ينجح الشارقة في التأهل عن المجموعة الثانية للبطولة نفسها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN15122023000110011019ID1107605656

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث