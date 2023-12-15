العين يتقدم إلى المركز 193 في التصنيف العالمي للأندية

قفز العين من المركز 213 إلى المركز 193 في التصنيف العالمي للأندية عن شهر نوفمبر الماضي، والصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، فيما تقدم الشارقة مركزاً واحداً ليحتل الترتيب 224 بدلاً من المركز 225 على العالم.

وحل العين في المركز 12 على صعيد القارة الآسيوية، وبفارق 5 مراكز عن الشارقة، وذلك بعد نتائج العين الجيدة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وتأهله مبكراً إلى الدور ثمن النهائي بصدارته للمجموعة الأولى من دور المجموعات، فيما لم ينجح الشارقة في التأهل عن المجموعة الثانية للبطولة نفسها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز