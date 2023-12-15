كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو ينطلق اليوم بمشاركة نخبة اللاعبات

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس ((أم الإمارات)) للجوجيتسو في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة نخبة اللاعبات المصنفات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، ما يرفع سقف التوقعات بنزالات قوية وتنافسية عالية لحسم اللقب والصعود لمنصة التتويج، والفوز بجوائز يتجاوز مجموعها 400 ألف درهم، وتشهد النسخة الحالية إضافة فئة تحت 14 عاماً، في خطوة تبرز حرص اتحاد اللعبة على تأهيل الجيل الجديد من الأبطال والبطلات وتشجيعهن على مواصلة مسيرتهن الرياضية والسعي لتحقيق التميز والإنجازات.

وقال فهد الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: توفر بطولة كأس أم الإمارات للجوجيتسو المنصة المثالية والفعالية الأبرز التي تتيح لبطلاتنا إظهار مهاراتهن واختبار قدراتهن، فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز المواهب الرياضية النسائية ودعمهن للتطور والسعي للانضمام للمنتخب الوطني في قادم الأيام وتمثيل الدولة في المحافل الدولية.

وأضاف: تحظى البطولة بأهمية كبرى على مستوى الدولة، وخاصة أنها تحمل اسماً غالياً على قلوب كل أبناء وبنات الوطن، وأتمنى كل التوفيق لجميع المشاركات وأن تواصل البطولة مسيرتها الناجحة، ولقد بذلنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو جهوداً كبيرة لتطوير البطولة على المستويين الفني والتنظيمي، وذلك لدعم لاعباتنا ومنحهن مختلف الوسائل والإمكانات لمواصلة التألق في الاستحقاقات المقبلة.

ركائز

وتابع: يمثل دعم فئة الناشئين والبراعم واحدة من أهم ركائز استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تعزيز انتشار اللعبة بين مختلف شرائح المجتمع وإعداد الجيل القادم من الأبطال والبطلات الذين سيواصلون رحلة الإنجازات في المستقبل، فتأتي إضافة فئة تحت 14 عاماً تأكيداً على حرص الاتحاد على تعزيز انتشار الرياضة بين الفئات السنية الأصغر باحتسابها مستقبل الجوجيتسو في الدولة.

وقالت ميرا الحوسني من نادي بني ياس والتي تشارك في وزن 52 كلغم لفئة تحت 18 عاماً: أتطلع إلى خوض النزالات أمام نخبة لاعبات الجوجيتسو في الدولة، وأعتزم تقديم أفضل أداء لي في هذه البطولة، لأنها تحمل اسماً غالياً على قلوب جميع الإماراتيين، وأتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على دعمه الكبير لابنة الإمارات عبر توفير مختلف مقومات التدريب والتقدم والنجاح.

ترقب

وقالت مارينا ريبيرو، مدربة نادي بني ياس: نترقب كأس أم الإمارات للجوجيتسو لأنها بطولة تمنحنا قاعدة مهمة لاكتشاف المواهب وبناء فريق متميز بوسعه المنافسة في أعلى المستويات والتأهل للمشاركة في المنتخب وتمثيل الدولة في مختلف المحافل. وتشارك 50 لاعبة من النادي في البطولة ونتوقع أن تشهد منافسة قوية، ولا سيما في ظل الخبرة التي راكمتها البطلات على مدار السنوات مع مشاركتهن في مختلف الاستحقاقات والبطولات المحلية والعالمية، وهذا يتطلب منا العمل بقوة على إعداد اللاعبات بدنياً وذهنياً ليكنّ على أهبة الاستعداد وحصد أكبر عدد من الميداليات وتقديم صورة مشرفة عن نادينا.

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