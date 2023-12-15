كأس رئيس الدولة للخيول العربية يشهد تتويج المهرة «تقدير» بطلة «المحطة السعودية»

حققت المحطة الـ 14 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والتي أقيمت في السعودية الشقيقة ضمن نسختها الـ 30، نجاحات كبيرة، وأصداء واسعة، شهدها ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية في الرياض، بمشاركة 63 خيلاً في 6 أشواط، وتقام سلسلة سباقات ((الكأس الغالية)) بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربية في كافة دول العالم، كما تقام السباقات انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم، على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني، وامتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه)).

وشهد السباق الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الدولة لدى السعودية، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وفيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ومتعب بن زيد الشمري المدير العام لميدان سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية.

وعكست المحطة السعودية أبهى صور الترابط الأخوي، والتلاحم الوطني بين الإمارات والسعودية في كرنفال احتفالي مبهر. وانطلق برنامج المهرجان بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، والذي شهد تتويج المهرة ((العنود بي ار)) باللقب، بمشاركة 9 من المهرات في عمر 3 سنوات لمسافة 1400 متر. وظفر المهر ((عفار الذهب)) بلقب الشوط الثاني للخيول الأصيلة ((المهور المبتدئة)) بعمر 3 سنوات لمسافة 1400 متر، بمشاركة 12 خيلاً، فيما توج ((حفيد الخالدية)) بلقب الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة للمهور والمهرات المبتدئة من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 خيول، وفاز الجواد ((ميلك)) بالشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 خيول.

وحقق ((متحد الخالدية)) لقب الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة ((تكافؤ)) لمسافة 1400 متر، بمشاركة 12 خيلاً.

وتوجت المهرة ((تقدير)) لمربط السيد بلقب الشوط الرئيسي السادس للخيل العربية للمهور والمهرات والكأس الغالية، والذي أقيم ضمن فئة ((ليستد)) تصنيف ((80 +)) من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر، بمشاركة 10 خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل، بإشراف المدرب مطلق الرويس وقيادة فهد الفريدي، وقطعت البطلة مسافة السباق محققة 2:01:61 دقيقة.

وفي الختام قام الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور فيصل الرحماني بتتويج بطل الشوط الرئيسي، فيما توج سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي أبطال السباقات الخمسة التي سبقت الشوط الختامي.

وقال الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود: نفخر باحتضان كأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات للخيول العربية، والتي تعتبر من أهم سلسلة سباقات الخيل العربية في العالم، متمنين استمرار التعاون لتقديم الأفضل لملاك الخيل والمرابط في السعودية، والتوفيق لجميع من شارك في الكرنفال، والشكر للقائمين على تنظيم الحدث.

وقال فيصل الرحماني: نشيد بمحطة السعودية المميزة من كافة الجوانب المعنية بالتنظيم الجيد، والكرنفال الاحتفالي الذي شهده ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز في الرياض، بجانب المشاركة الكبيرة في كل شوط، والأصداء الواسعة من قبل الملاك والمربين.

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