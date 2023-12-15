«كوب 28» وصندوق الخسائر والأضرار المناخية

انعقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، بهدف توحيد الجهود العالمية في مجال التغيرات المناخية كمواجهة الاحتباس الحراري، والقضايا البيئية المهمة الأخرى.

وفي وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة للمناخ تقول: ((إن العدد الإجمالي للحاضرين شخصياً في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بلغ 97372 مندوباً، فيما وصل عدد المشاركين افتراضياً إلى 3074، ليصل المجموع الإجمالي إلى 100,446، وهي أرقام لم تحققها أي قمة للمناخ من قبل)).

وفي رأي الأشخاص العاديين في أي دولة حول العالم، أن التغير المناخي يعني فقط، ارتفاع متوسط درجة الحرارة، مما يكون ذلك بعيداً كل البعد عن صحة البشر، حيث يؤثر تغير المناخ في كل شيء فيرفع من معدلات الحالات المناخية المتطرفة مثل الموجات الحارة وموجات الجفاف والفيضانات، غير أن الأمر عكس ذلك بحسب خبراء الصحة العالمية الذين وصفوا تغير المناخ بأنه أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، محذرين من تصاعد متوسط درجات الحرارة عالمياً المتمثل في 1.5 درجة مئوية لتجنب الآثار الصحية الكارثية، ومنع ملايين الوفيات المرتبطة بتغير المناخ، الأمر الذي وضع على طاولة النقاش، في الثالث من ديسمبر الجاري في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) في دبي، للمرة الأولى ((يوم الصحة)) كجزء من مفاوضات المناخ، وذلك من أجل وجود حلول مناسبة لمشكلة مهمة جداً، طالما أشار إليها العلماء لارتباطها الوثيق بصحة البشرية جمعاء.

واجتمع وزراء الصحة من معظم دول العالم لتبادل الأفكار والآراء والخبرات ووضع الخطط المستقبلية من خلال حشد الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ وضمان أمن الغذاء والصحة والمرافق الصحية للجميع، والحرص على أن تكون الصحة في صميم المناقشات المناخية، وحشد الجهود لبناء منظومات صحية عادلة ومرنة مناخياً.

ووفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية فإن تغير المناخ تسبب على مدار الـ50 عاماً الماضية، في خسائر اقتصادية تزيد على 4.3 تريليونات دولار ووفاة 2 مليون شخص، غالبيتهم في الدول النامية.

ومن هذا المنطلق ولأجل الحلول المستدامة والتصدي لأضرار التغيرات المناخية وتأثيراتها الكارثية على كوكب الأرض والبشرية جمعاء، تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 100 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار المناخية، حيث إن هذه المساهمة السخية مما لا شك فيه ستسهم بدور فاعل ومؤثر في المجتمعات الإنسانية التي تعاني من الخسائر والأضرار المرتبطة بالتغيرات المناخية. وأشار مسؤولون دوليون وخبراء إلى أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، ومساهمة الإمارات وعدد من الدول الأخرى منها، الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وبريطانيا، واليابان، يوضح قوة العلاقات الدبلوماسية والقيادة والتخطيط الناجح لدولة الإمارات العربية المتحدة.

عام كامل مضى بين الاتفاق التاريخي في ختام الدورة السابقة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي صدر في ختام مؤتمر شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية العام الماضي، والخاص بإنشاء آلية جديدة لتعويض الدول الفقيرة عما يلحق بها من أضرار نتيجة التغيرات المناخية، والقرار التاريخي الذي ورد في دورته التي انعقدت في دبي هذا العام بشأن إنشاء هذا الصندوق الذي طال انتظاره.

ومما لا شك فيه يعد ((كوب 28)) الحدث الأهم والأبرز في تاريخ مؤتمرات المناخ بشهادة المشاركين والخبراء وأصحاب الاختصاص في شأن المناخ وتأثيراته على كوكب الأرض والبشرية، لا سيما بعد نجاحه في اختتام أعماله بالتوصل إلى ((اتفاق الإمارات)) التاريخي، والذي يتضمن خطة عمل مناخية للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، كما نجح أيضاً في جمع وتحفيز تعهدات تفوق 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي، بالإضافة إلى جهوده في تحقيق الهدف العالمي للتكيف ليدشن بذلك حقبة جديدة من العمل المناخي العالمي.

وبهذه المناسبة المهمة جداً والسعيدة للشعوب التي ينالها ضرر التغيرات المناخية، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بقرار تفعيل ((صندوق الخسائر والأضرار))، في ((كوب 28)) كأداة أساسية لتحقيق العدالة المناخية، داعياً قادة العالم إلى تقديم مساهمات سخية لتمويل الصندوق.

ووصف الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، قرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بأنه يمنح قمة المناخ في دبي انطلاقة جيدة، داعياً الحكومات والمفاوضين إلى استغلال هذا الزخم من أجل الدفع باتجاه المزيد من الإنجازات الواعدة.