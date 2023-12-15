اتفاق الإمارات التاريخي COP28.. خطوة مهمة لمواجهة تغير المناخ

اختتم مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28، الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، فعالياته بالمصادقة على اتفاق دولي تاريخي غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، والذي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي. وأقر ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي على وثيقة ((اتفاق الإمارات)) التاريخي للمناخ الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض وحماية الموارد الطبيعية من الهدر.

حيث أقرت وثيقة اتفاق الإمارات التاريخي بالحاجة إلى تخفيضات عميقة وسريعة ومستدامة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعت الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

ويعد اتفاق الإمارات التاريخي نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي، حيث يتضمن تعهدات قوية من الدول الأطراف باتخاذ إجراءات فورية وطموحة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما يتماشى مع هدف حصر درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

ولعل أبرز نجاحات COP28 تمثلت في تمكنه من البناء على ما تم التوصل إليه في COP27 الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال تفعيل الصندوق العالمي للمناخ وتأمين تعهدات مبكرة من الدول لتمويله.

ويأتي هذا الإنجاز التاريخي تحقيقاً للرؤية والتوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستقبل مستدام لكوكب الأرض.

كما أن اتفاق الإمارات يعزز من مكانتها العالمية كرائدٍ في مجال العمل المناخي، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمحافظة على كوكب الأرض، حيث تسعى الإمارات إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وسوف يصبح الاتفاق مصدر إلهام للمجتمعات وسعيها الحثيث للمضي قدماً في جهودها للحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري، كما يعزز من الجهود الدؤوبة للدول وحشد التعاون الدولي من أجل تحقيق مستقبل عادل ومستدام وآمن للجميع.

لقد شكل هذا الاتفاق التاريخي فرصة استثنائية للتحرك في المسار الصحيح لمواجهة تغير المناخ، وقد كانت دولة الإمارات سبّاقة في هذا التوجه بوضعها استراتيجيات ومبادرات تدعم هذا التوجه الحاسم ومنها المبادرة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ويحظى اتفاق الإمارات بأهمية استراتيجية كبيرة، فهو يمثل خطوة مهمة في مواجهة تغير المناخ، ويعكس التزام دول الأطراف باتخاذ إجراءات فورية وطموحة، فقد حقق مؤتمر الأطراف COP28 إنجازات غير مسبوقة وبالغة الحجم والنطاق مما يؤكد رغبة ممثلي عدد كبير من القطاعات والصناعات في اتخاذ إجراءات وخطوات إيجابية، حيث نجح المؤتمر في تأمين أكثر من 85 مليار دولار من التمويل ليدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي.

كما تم إصدار إقرار التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى ما لا يقل عن 11 ألف جيجاوات، ومضاعفة المعدل السنوي لزيادة كفاءة الطاقة ليصل إلى أكثر من 4% بحلول 2030، والذي حظي بدعم 130 دولة، وتعد تلك خطوة استثنائية ضمن جهود هذا التوجه الطموح.

وفي اليوم الأول لمؤتمر الأطراف COP28 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بقيمة 30 مليار دولار أمريكي للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، خصوصاً لدعم البلدان النامية الأكثر تعرضاً لتغير المناخ، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقد تعهدت الدول بمئات الملايين من الدولارات حتى الآن للصندوق؛ وتقديم التزامات بقيمة 3.5 مليارات دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وإعلانات جديدة بقيمة إجمالية تزيد على 150 مليون دولار لصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص لتغير المناخ، وزيادة تمويل البنك الدولي للمشاريع المتعلقة بالمناخ بمبلغ 9 مليارات دولار سنوياً في الفترة بين 2024 و2025.

كما دعمت نحو 120 دولة إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المناخ والصحة في المؤتمر لتسريع الإجراءات الرامية إلى حماية صحة الناس من التأثيرات المناخية المتزايدة. ووقّعت أكثر من 130 دولة على إعلان الإمارات العربية المتحدة بشأن الزراعة والغذاء والمناخ لدعم الأمن الغذائي مع مكافحة تغير المناخ.

وفي إطار تعزيز دور الإمارات ودعم دورها الكبير في بناء مستقبل مستدام للبشرية، تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بالهدف الأسمى في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والذي يعكس التزام الهيئة بالجهود الرامية إلى مواجهة التغير المناخي، والذي يتماشى مع رؤيتها واستراتيجيتها لكونها مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وتنفذ الهيئة عدداً من المشاريع الرائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، والتي تشمل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وغيرها. ومن أبرز تلك المشاريع مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم. وتصل القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع إلى 2,627 ميجاوات، ما يعادل أكثر من 16% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة التي تبلغ 16,270 ميجاوات.

ودشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فترة انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من ((مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية)). وتتضمن هذه المرحلة أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة.

ومن أبرز المشاريع الأخرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة:

مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا وستصل قدرته الإنتاجية إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.

وتصل استثمارات المشروع إلى مليار و421 مليون درهم، حيث من المتوقع بدء التشغيل التجريبي للمشروع في أوائل عام 2025.

ومشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية، بالإضافة للاستخدامات الأخرى في قطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة. وينتج المشروع نحو 400 كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر يومياً، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. ويتم استخدام الهيدروجين لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى حوالي 300 كيلووات.

وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة والتنقل.

ويدعم المشروع أهداف دولة الإمارات في سوق الهيدروجين منخفض الكربون، الذي يتوقع أن يبلغ حجمه أكثر من 400 مليار دولار. ويدعم المشروع مساعي الدولة لتحقيق تنافسية عالمية في سوق الهيدروجين الأخضر.

كما يدعم هذا المشروع جهود الهيئة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة حجم الاستثمار بها، ومبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة، عبر دعم الابتكار والبحوث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة ومن بينها الهيدروجين الأخضر الذي يصفه البعض بأنه ((وقود المستقبل))، وسيلعب دوراً مهماً ليس فقط في مزيج الطاقة العالمي، ولكن أيضاً في التخفيف من آثار الاحتباس الحراري.

ولدينا مشروع تحلية المياه بنظام المنتِج المستقل للمياه في مجمع حصيان، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتِج المستقل للمياه. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليارات درهم (914 مليون دولار أمريكي).

وختاماً، فإنه بفضل الجهود الدؤوبة للقيادة الرشيدة، فقد حقق المؤتمر هذه الإنجازات غير المسبوقة في مسيرة التغير المناخي، من خلال الوصول إلى اتفاق الإمارات التاريخي الذي حظي بترحيب واسع وإشادة من المجتمع الدولي، حيث أشاد العديد من قادة الدول والحكومات والمؤسسات الإعلامية بهذا الحدث الهام الذي يعد علامةً فارقةً باعتباره خطوة مهمة في مواجهة التغير المناخي.

وتمثل هذه الإشادة العالمية باتفاق الإمارات التاريخي اعترافاً بأهمية هذا الإنجاز، والتأكيد على أن العالم يتحرك في المسار الصحيح لمواجهة تغير المناخ.