14 دولة غربية تطالب إسرائيل بردع المستوطنين

طالبت 12 دولة أوروبية إضافة إلى كندا وأستراليا، إسرائيل، باتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الدول في بيان مشترك، نشرته الحكومة البريطانية، أمس، إن ((ازدياد وتيرة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين غير مقبول)). وأضافت: ((يجب الآن اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للتجمعات الفلسطينية)).

وجاء في البيان المشترك الصادر عن أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا، وبريطانيا أن ((تقاعس إسرائيل عن حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين المتطرفين خلق أجواءً من الإفلات شبه الكامل من العقاب، حيث وصل عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة)).

وقال البيان إنه منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، ارتكب المستوطنون أكثر من 343 اعتداءً عنيفاً، أسفرت عن قتل ثمانية مدنيين فلسطينيين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1026 فلسطينياً على ترك منازلهم.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون،، إن ((أولئك المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين سيمنعون من دخول بريطانيا))، في أعقاب خطوة مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ((هذا يقوض الأمن في الضفة الغربية والمنطقة، ويهدد آفاق السلام الدائم)).

وقال البيان إنه منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، ارتكب المستوطنون أكثر من 343 اعتداءً عنيفاً، أسفرت عن قتل ثمانية مدنيين فلسطينيين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1026 فلسطينياً على ترك منازلهم.

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