14 دولة غربية تطالب إسرائيل بردع المستوطنين

(MENAFN
- Al-Bayan)
طالبت 12 دولة أوروبية إضافة إلى كندا وأستراليا، إسرائيل، باتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الدول في بيان مشترك، نشرته الحكومة البريطانية، أمس، إن ((ازدياد وتيرة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين غير مقبول)). وأضافت: ((يجب الآن اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للتجمعات الفلسطينية)).
وجاء في البيان المشترك الصادر عن أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا، وبريطانيا أن ((تقاعس إسرائيل عن حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين المتطرفين خلق أجواءً من الإفلات شبه الكامل من العقاب، حيث وصل عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة)).
وقال البيان إنه منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، ارتكب المستوطنون أكثر من 343 اعتداءً عنيفاً، أسفرت عن قتل ثمانية مدنيين فلسطينيين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1026 فلسطينياً على ترك منازلهم.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون،، إن ((أولئك المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين سيمنعون من دخول بريطانيا))، في أعقاب خطوة مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ((هذا يقوض الأمن في الضفة الغربية والمنطقة، ويهدد آفاق السلام الدائم)).
وقال البيان إنه منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، ارتكب المستوطنون أكثر من 343 اعتداءً عنيفاً، أسفرت عن قتل ثمانية مدنيين فلسطينيين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1026 فلسطينياً على ترك منازلهم.
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