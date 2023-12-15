إسرائيل تقصف جنوبي لبنان وتلقي منشورات

قصف الجيش الإسرائيلي أمس محيط بلدات في جنوبي لبنان بالطائرات المسيرة والمدفعية، وألقى منشورات تحذر السكان من التعاون مع ((حزب الله)).

وأفاد شهود عيان بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت محيط بلدات حولا وبليدا ومحيبيب جنوبي لبنان كما قصفت بعدد من الصواريخ محيط بلدة الماري في القطاع الشرقي.

واستهدف القصف الإسرائيلي أيضاً محيط بلدات الخيام والضهيرة وعلما الشعب ومنطقة اللبونة.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية شنت مساء أمس غارات على محيط بلدات عدة جنوبي لبنان. وبالتزامن مع القصف الجوي والمدفعي، ألقت مسيرات إسرائيلية منشورات فوق بلدة كفر شوبا محذرة السكان من مغبة التعاون مع ((حزب الله)).

وكتب جيش إسرائيل في المنشورات إن نشاط الحزب في المنطقة سيلحق الضرر بالسكان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد عيان أن المسيرات ألقت المنشورات على دفعتين. وبحسب الوكالة الفرنسية، فإنها المرة الأولى التي تلقي فيها إسرائيل منشورات فوق الجنوب اللبناني منذ حرب يوليو من سنة 2006 كما أكد رئيس بلدية كفر شوبا قاسم القادري سقوط المنشورات على البلدة والمناطق المجاورة لها. وأسفر التصعيد في جنوبي لبنان حتى اليوم عن مقتل 129 شخصاً بينهم 91 من ((حزب الله)) و17 مدنياً ومن بينهم 3 صحفيين، إضافة إلى عسكري لبناني، وفي المقابل قتل 10 إسرائيليين على الأقل ومن بينهم جنود.

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