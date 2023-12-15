تحذيرات دولية من تفشّي «الكوليرا» في اليمن

حذرت منظمة إغاثة دولية من تحوّل ((الكوليرا)) في اليمن إلى وباء، بعدما ارتفعت معدلات الإصابة إلى 1,336 حالة في شهر واحد في 8 محافظات، داعيةً إلى اتخّاذ ((إجراءات عاجلة)) لمواجهته.

ووفق منظمة ((أوكسفام))، تم رصد زيادة ((مقلقة)) في إصابات ((الكوليرا)) بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ((ما ينذر بتحوّله إلى وباء إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة للمواجهة، فتم الإبلاغ عن 1,336 حالة مشتبهاً بها، و11 حالة وفاة)).

وعبّرت ((أوكسفام)) عن مخاوفها من احتمال عودة مستويات ((الكوليرا)) إلى فترة وباء (2016-2021)، حينما تم تسجيل 2.5 مليون إصابة، و4,000 وفاة مرتبطة بها، إذ سجلت الإصابات في اليمن في سنة 2019 نحو 93% من جميع حالات الإصابة في أنحاء العالم.

ونبّهت المنظمة إلى أن نقص التمويل، وعدم توفير اللقاح، يشكلان تحدياً للجهود المبذولة، وكفيلان بإفشالها، فضلاً عن عوامل: الصراع، والأزمات الاقتصادية، وتغيّر المناخ، وانعدام المياه النظيفة والخدمات الصحية، ((كلها عوامل تشكل أرضاً خصبة لتفشي ((الكوليرا)) من جديد)).

وقال مدير السياسات والمناصرة لدى مكتب ((أوكسفام)) في اليمن، عبدالواسع محمد، إنه من دون الاستثمار المناسب في النظام الصحي، واللقاحات، والحصول على المياه النظيفة، ومرافق الصرف الصحي، سيستمر اليمنيون في دفع الثمن.

ودعا محمد المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكافي للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ولا سيما برامج الصحة، والقدرة على الثبات، وسُبل العيش، وزيادة الجهود للتفاوض على سلام دائم وشامل في اليمن.

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