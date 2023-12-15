واشنطن تكشف عن مرحلة جديدة من الحرب

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في زيارة لإسرائيل، أمس إن الحرب في غزة ستنتقل إلى مرحلة جديدة تركز على الاستهداف الدقيق لقيادة ((حماس))، وعلى العمليات المدفوعة بالمعلومات الاستخباراتية فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، يجب أن يتوقف.

وعن الوقت المحدد لذلك التحول في مسار حرب إسرائيل على غزة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي: ((لا يمكن تحديد الوقت والشروط؛ لأنها رهن النقاشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل))، مضيفاً: ((واشنطن لا تملي شروطاً على إسرائيل، ولكن الشراكة الطريق الأفضل لتحقيق الأهداف، وكان لدينا نقاش بناء للانتقال إلى مراحل أخرى)).

وأضاف سوليفان للصحافيين في تل أبيب: ((لا نعد أن من المنطقي، أو من الصواب بالنسبة لإسرائيل، أن تحتل غزة، أو تعيد احتلال غزة على المدى الطويل)).

وأكد سوليفان، أن الحكومة الإسرائيلية، ((ليس لديها خطط طويلة الأجل لاحتلال غزة))، ولكنه أشار إلى أن السلطة الفلسطينية ((بحاجة إلى التجديد)).

في الأثناء، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة ((جزء لا يتجزأ)) من الدولة الفلسطينية، رافضاً أي مخططات إسرائيلية محتملة لفصله، وذلك في استقباله في رام الله، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وقال عباس، في بيان، بعد اللقاء إن ((قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه))، وفق ما نقلته ((وكالة الصحافة الفرنسية)).

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ((وفا)) أن عباس أبلغ سوليفان بأن الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، يجب أن يتوقف. إلى ذلك، توقع رئيس قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا، أن تستمر الحرب على قطاع غزة ((عدة أشهر على الأقل)) فيما شدد أن الحديث يدور عن ((معركة متعددة الجبهات)).

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