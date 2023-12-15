أغلبية الاتحاد الأوروبي تقرّ بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا

أقرت 26 من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، أمس، بالموافقة على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى التكتل، في وقت هدد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بتعطيل طويل المدى لمنح مساعدات لكييف، إذا لم تفرج بروكسل عن الأموال المجمدة كافة المخصصة لبودابست.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القرار بمنزلة ((انتصار لأوكرانيا، ولأوروبا برمّتها، انتصار يحفّز، ويلهم، ويعزّز القوة))، فيما رحّب البيت الأبيض بـ((قرار تاريخي)).

وأضاف، بعد ساعات من حضّه الأوروبيين على اتخاذ القرار، إن ((التاريخ يكتبه أولئك الذين لا يتعبون من النضال من أجل الحرية)).

وبعد ليلة طويلة من المفاوضات في بروكسل، التي لم تفض إلى رفع حق النقض الذي استخدمته المجر على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، طالب أوربان بأن تدفع للمجر ((جميع الأموال الأوروبية)) العائدة إليها، البالغة مليارات الدولارات، ولا تزال مجمّدة باليورو، قبل أن يدرس (أوربان) إمكان التراجع عن معارضته حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

((مشاكسة)) مجرية

وقال الزعيم المجري في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: ((لطالما قلت إننا إذا مضينا في تعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي (...) ستغتنم المجر الفرصة للمطالبة بوضوح بما تستحقه. ليس نصف ذلك، ولا الربع، بل الكل)).

وأرجئ هذا الاستحقاق إلى القمة الأوروبية، فبراير المقبل. وأضاف: ((يفترض أن يكون لدينا فكرة أفضل عما يحدث للأموال)).

وقرر القادة المجتمعون في بروكسل ((فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا))، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، مضيفاً ((إنها إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا)).

وأعلن ميشال أن دول التكتل ستستأنف ((مطلع العام المقبل))، المفاوضات في تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا، بينما قال رئيس وزراء هولندا، مارك روته: ((توصلنا لاتفاق ضمن 26 دولة. ليس هناك اتفاق من جانب المجر في الوقت الحالي، ولكنني واثق بأننا سنتوصل إلى اتفاق العام المقبل)).

موقف روسي

في الغضون، عدّ الكرملين أن المجر ((تدافع عن مصالحها)) بتعطيل منح أوكرانيا المساعدات الأوروبية. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: ((إن المجر دولة ذات سيادة ولديها مصالحها الخاصة. وعلى عكس الكثير من الدول الأوروبية، تدافع المجر بحزم عن مصالحها، وهو ما يثير إعجابنا)). غير أن مسار التوصل إلى تسوية يبدو شاقّاً.

وعد الكرملين أن انضمام أوكرانيا ومولدافيا قد ((يزعزع)) الاتحاد الأوروبي لأن هذين البلدين ((لا تتوافر فيهما المعايير)).

ووافق الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 50 مليار يورو (33 ملياراً على شكل قروض، و17 ملياراً على شكل هبات على 4 أعوام من سنة 2024).

وتعد هذه الشريحة الجديدة حاسمة بالنسبة لكييف التي لا تزال تنتظر إفراج الكونغرس الأمريكي عن 60 مليار دولار معطلة، بسبب معارضة مسؤولين جمهوريين.

وفي المقابل، آثر أوربان عدم تعطيل بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وغادر القاعة في التصويت على هذه المسألة. وقال مسؤول أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ((فرانس برس))، إن الزعيم المجري ((لم يكن في القاعة حين تم تبني النص، وتم الاتفاق عليه معه)). وأضاف: ((إنه حل عملي (...) وأرسلت الإشارة السياسية)).

إشارة دعم أوروبية

وبحسب مراقبين، ستكون المفاوضات طويلة، وإنما يحمل القرار الأوروبي ((رمزية كبيرة)) لأوكرانيا التي تخوض حرباً مع روسيا منذ فبراير من سنة 2022.

وتحدّث المستشار الألماني، أولاف شولتس عن ((إشارة دعم قوية)) لأوكرانيا تمنح ((أفقاً)) لهذا البلد، بينما حذر الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي ((ناتو))، ينس ستولتنبرغ، من أنه ((في حال انتصرت روسيا في أوكرانيا فثمة خطر فعلي ألا ينتهي (الأمر) هناك. دعمنا ليس صدقة بل استثمار في أمننا)).

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن ((استمرار وزيادة)) المساعدات لأوكرانيا ((مسألة وجودية)) بالنسبة للتكتل.

وكذلك، منح الاتحاد الأوروبي جورجيا وضع المرشح وقرر فتح مفاوضات انضمام مع البوسنة الهرسك وفق شروط محددة.

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