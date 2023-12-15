معارك طاحنة في غزة واستهداف نازحين

في اليوم الـ70 من الهجوم على غزة، واصل الجيش الإسرائيلي التصعيد العسكري باستهداف المدنيين، فيما لا تظهر أي بادرة لوقف وشيك لإطلاق النار في القطاع، إذ قصف مدرسة في خان يونس تؤوي نازحين، كما قصف أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بينما تستمر معارك طاحنة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وتركز القصف الإسرائيلي صباح أمس على مدينة غزة، التي شهدت العدد الأكبر من القتلى، حيث أكدت مصادر محلية مقتل 48 شخصاً وإصابة العشرات بينهم من عدد من الصحافيين في قصف طائرات الاحتلال المسيرة لمدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بقصف طائرة مسيرة مدرسة خان يونس الثانوية للبنات (فرحانة)، التي تؤوي نازحين ما أدى إلى مقتل العشرات أغلبيتهم أطفال، فيما قتل 25 شخصاً على الأقل وعشرات الإصابات، في حي الزيتون شرق المدينة، إثر إطلاق الطائرات المسيرة الإسرائيلية النار صوب الفلسطينيين في الشوارع.

كما قصفت مدفعية ستة منازل مأهولة في حي الزيتون، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً، كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على منازل في الزيتون قرب شارع صلاح الدين، خلفت عشرات الإصابات.

وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، دمرت الطائرات الإسرائيلية، سوق البسطات الشعبي، إضافة إلى عشرة منازل مأهولة، ما أدى لمقتل 9 أشخاص، وشهدت أمس غزة معارك طاحنة، حيث قالت الفصائل الفلسطينية إنها استهدفت بقذيفة ((تي بي جي)) مبنى في جحر الديك تحصن فيه جنود إسرائيليون وأوقعوهم بين قتيل وجريح. وأعلنت اشتباكها مع 10 جنود في خيمة قرب جحر الديك وسط القطاع واستولوا على بندقية ((إم 16))، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد دبابة إسرائيلي بالمعارك البرية، جنوبي قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: إن الرائد (احتياط) شاي أورئيل بيزم (23 عاماً) وهو قائد دبابة في الكتيبة التاسعة ((قتل في معركة بجنوب قطاع غزة)). كما أعلن الجيش مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في معارك مع الفصائل الفلسطينية جنوبي وشمالي قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني إلى أنه بذلك يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 449، بينهم 118 منذ بداية المعارك البرية في 27 من الشهر ذاته.

إلى ذلك، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس إن إسرائيل قتلت نحو 25 ألف فلسطيني في غزة، بينهم حوالي 10 آلاف طفل، منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المرصد الأورومتوسطي، وهو منظمة حقوقية مستقلة غير ربحية مقرها جنيف، إن إحصاءاته الأولية تفيد بمقتل 24.711 فلسطينياً حتى مساء الخميس.

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