«طرق دبي» تعرف بجائزة دبي للنقل المستدام في دورتها 13

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نظمت اللجنة العليا لجائزة دبي للنقل المستدام بهيئة الطرق والمواصلات في دبي ورشاً تعريفية للترويج بجائزة دبي للنقل المستدام في دورتها الثالثة عشرة.

واستهدفت الورش كلاً من: القطاع العام، والشركات الخاصة، والقطاع الأكاديمي من الجامعات والمدارس، وقطاع الشحن والقطاع الصحي على مستوى الدولة والمنطقة.

وتسعى الهيئة من الورش التعريفية إلى تشجيع القطاعين العام والخاص والمجتمعات الأكاديمية على المشاركة في الجائزة وإبراز مبادراتها وإسهاماتها في توفير التنقّل الآمن والسهل، ودورها في تطوير منظومة أو خدمات طرق ونقل بشكل مبتكر ومستدام.

وتضمنت الورش تقديم عرض مرئي عن جائزة دبي للنقل المستدام، متضمنة رؤيتها وأهدافها، والتحديثات التي أجريت على فئات الجائزة وتوسعها لتشمل ثلاث فئات رئيسة (بدلاً من فئتين)، والتي أصبحت كالآتي: فئة المبادرات، وفئة البحث والتطوير، وفئة التكريم الخاص.

ودعت الهيئة الحضور في الورشة إلى الإسراع في التسجيل والمشاركة ضمن فئات الجائزة، عبر دخول إلى الموقع الإلكتروني للجائزة (، وكذلك التواصل عبر البريد الإلكتروني: ...، أو التواصل على الرقم التالي: 8009090.

يشار إلى أن اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي للنقل المستدام في هيئة الطرق والمواصلات أعادت هيكلة فئات الجائزة وجوائزها في الدورة الثالثة عشرة، وهي كالآتي: فئة المبادرات وتندرج تحت هذه الفئة خمس جوائز، وهي: جائزة النقل المستدام المتميز، وجائزة المبادرات في إدارة التنقل، وجائزة المبادرات في سلامة التنقل، وجائزة المبادرات في الحفاظ على البيئة، وجائزة المبادرات المتعلقة بأصحاب الهمم، وفي الإمكان المشاركة في تلك الفئة من منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وتضمنت الفئات فئة البحث والتطوير، وتندرج تحت هذه الفئة جائزتان وهما: جائزة أفضل بحث - مشروع طلابي، وجائزة أفضل بحث - مشروع أكاديمي، وفي الإمكان المشاركة في هذه الفئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، كما تضمنت فئة التكريم الخاص، ويندرج تحت هذه الفئة 3 جوائز، وهي: جائزة أفضل استشاري في مجال الاستدامة، وجائزة أفضل مقاول في مجال الاستدامة، وجائزة أفضل شريك في مجال الاستدامة، وتقتصر المشاركة في هذه الفئة على المشاركين من داخل دولة الإمارات. وتعد جائزة دبي للنقل المستدام تطبيقاً عملياً لاستراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الساعية إلى تعزيز العمل برؤيتها المتمثلة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام، بما يتلاءم والتطور الحاصل في إمارة دبي في القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والعقارية كافة وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.

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