«كشافة الإمارات» و«الإمارات للتعليم المدرسي» تؤهلان 400 طالب للمشاركة في المخيم الكشفي العربي

أنهت جمعية كشافة الإمارات، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إعداد وتأهيل الكشفيين البالغ عددهم 400 طالب من المدارس الحكومية، للمشاركة في المخيم الكشفي العربي الـ33، الحدث الإقليمي الكبير في تاريخ المخيمات الكشفية العربية، الذي تستضيفه دولة الإمارات لأول مرة، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتنظمه الجمعية تحت إشراف المنظمة الكشفية العربية- الإقليم الكشفي العربي، وانطلقت فعالياته، أول من أمس، بتسكين الوفود العربية، وتستمر حتى 25 ديسمبر الجاري.

واستهدفت جمعية كشافة الإمارات تأهيل طلبة المدارس، على أن يتم إعداد قادة من بينهم، ومدهم بمهارات قيادية فعالة، وتعليمهم مهارات التواصل الفعال، واكتشاف قدراتهم في تحقيق الأهداف، وحل المشكلات المتنوعة، وتعد مشاركتهم في المخيم الكشفي العربي الـ33، الذي يضم مشاركات من 19 دولة عربية فرصة تمهد لهم الطريق للتفوق الكشفي والابتكار.

وأشار الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمخيم، إلى أهمية هذه المبادرة الكشفية، التي ستسهم في إعداد قادة كشفيين من المدارس، قادرين على تحمل المسؤولية والتفكير الإبداعي وتطوير المجتمع، مؤكداً في الوقت ذاته دعم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لهذه المبادرة، التي سوف تعزز من قدرات الشباب، وتسهم في تنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية.

وأوضح أن تلك المبادرة تأتي في إطار التعاون المثمر بين جمعية كشافة الإمارات، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والتي تهدف إلى تعزيز النشاطات التعليمية والتربوية في الإمارات وتطوير قدرات الشباب، ومن المتوقع أن يكون المخيم الكشفي العربي فرصة قيمة للطلاب المشاركين، للاستفادة من تجارب التعلم العملي والتفاعل مع أقرانهم المشاركين من 19 دولة عربية.

ولفت الدرمكي إلى أن تنظيم هذا المخيم يأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز التعليم وتطوير الشباب، وتعزيز دورهم في بناء مستقبل مشرق، وسيتاح للمشاركين فرصة فريدة لاكتشاف قدراتهم وتطويرها، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والتحديات الكشفية.

وأكد سليمان الكعبي المدير التنفيذي للفرع المدرسي الأول في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حرص المؤسسة على إشراك طلبتها في مختلف الأنشطة الكشفية المتخصصة، وذلك نظراً لدورها الكبير في إعداد وصقل مهارات الطلبة في عدد من الجوانب العملية والحياتية الهامة، مبيناً أن المؤسسة وبالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات تسعى إلى تأهيل عدد من طلبة المدارس في المجال الكشفي، ليمثلوا الدولة في مختلف المحافل العربية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.

وشدد على الدور التربوي الكبير للكشافة في ترسيخ قيم وممارسات إيجابية، تعود بالنفع على كافة أفراد المتجمع، إذ تعتبر الحركة الكشفية الإماراتية منصة وطنية ومجتمعية داعمة لجهود تنشئة الأجيال ورفع مستوى وعيها، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص على تحقيق مفهوم الاستغلال الأمثل لأوقات إجازات الطلبة، واستثمارها في أنشطة مفيدة لهم، حيث تطلق المؤسسة باقة من الأنشطة الخاصة بالطلبة تشمل معسكرات ومخيمات، من شأنها إكساب الطلبة مهارات متنوعة في عدة مجالات علمية و تربوية.

وتابع: ((نسعى إلى التعاون مع كافة الجهات، من أجل إكساب الطلبة مهارات جوهرية، ستنعكس على مسيرتهم التربوية والعملية في المستقبل، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية، مثمناً في هذا السياق جهود جميعة كشافة الإمارات، وما تقدمه من فعاليات وبرامج ريادية ملهمة تستهدف فئة الطلبة)).

و قال خليل رحمة، قائد المخيم: إن إعداد قادة كشفيين من طلاب المدارس يعد أمراً ذا أهمية بالغة في تطوير الشباب وبناء مستقبل قوي ومستدام للمجتمع، إذ تعتبر الكشافة بيئة مثالية لتعزيز قيم القيادة، التعاون، والتفاني في الخدمة، وهي تمتلك أدوات قوية لتطوير مهارات الشباب وتعزيز شخصيتهم.

وأضاف: إنه من خلال المخيمات الكشفية والأنشطة المتنوعة يتعلم الطلاب كيفية التخطيط والتنظيم، وحل المشاكلات، واتخاذ القرارات، والتواصل بفعالية.

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