إزالة 88 منحلاً مخالفاً في رأس الخيمة

في خطوة مشتركة تهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، نظمت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة، حملة فجائية لإزالة المناحل غير القانونية في منطقة شوكة، فتمت إزالة 88 منحلاً من 4 مواقع مختلفة في المنطقة، وتمت هذه الخطوة بناءً على تقييم دقيق لتأثير المناحل غير القانونية في البيئة والمجتمع المحلي.

وأوضح الدكتور سيف الغيص المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن هذه الحملات تعد جزءاً من الجهود المتواصلة للحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة التحديات التي قد تعترض سلامة البيئة، وقامت الجهات المعنية بتحديد المناحل غير القانونية استناداً إلى عدة معايير بيئية، إذ لا يسمح بالأنشطة العشوائية غير المرخصة والتي قد تضر بنطاق التغذية لمجاميع النحل.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المجتمع والحفاظ على البيئة، ونؤكد التزامنا المستمر اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التوعية في صفوف المجتمع.

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