إقبال كبير على «شتانا في حتا» في أول أيامه

انطلقت أمس فعاليات النسخة الأولى من مهرجان ((شتانا في حتا)) ضمن الموسم الجديد لوجهات دبي بالتعاون بين براند دبي، واللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة والتجارب الترفيهية والرياضية، التي شهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من الجمهور الذي توافد على مواقع إقامة الفعاليات في بحيرة ليم وحتا وادي هوب، وتجول بين المعالم السياحية الفريدة التي تضمها المنطقة كالقرية التراثية وحصن حتا.

وتميزت فعاليات مهرجان ((شتانا في حتا)) بتنوع الأنشطة الترفيهية التي تناسب العوائل والأفراد، وتوزعت أماكن الفعاليات والأنشطة لتكون قريبة ومناسبة لزوار حتا، ومنها فعاليات وادي هب الذي يقدم العديد من التجارب السياحية التراثية، بمشاركة أهالي المنطقة، حيث يتواجد فيه أكثر من 50 مشروعاً تجارياً تابعاً لأهالي حتا.

عرض الأضواء وشهد المهرجان حضوراً كبيراً من المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات العمرية، الذين توافدوا للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المتنوعة والفنون الشعبية، كما شهد المهرجان عرض الأضواء الجبلية في ((بحيرة ليم))، وإضاءة حصن حتّا التي ستستمر طوال أيام المهرجان للترحيب بزوار حتّا، بالإضافة إلى الإضاءة الرئيسية في منطقة حتّا لتعزيز الأجواء الاحتفالية على طيلة أيام الحدث الذي يستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، طوال أيام الأسبوع من الساعة 3 عصراً وحتى 9 مساءً، وأيام العطلات الأسبوعية (السبت والأحد) من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.

وأضافت بحيرة ليم الجديدة في منطقة حتا لمسة من الجمال على المنطقة الخلابة، والتي امتدت على مساحة ثلاثة هكتارات، طورتها اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا في قلب المنطقة الجبلية، لتضيف جمالاً لطبيعة حتا الساحرة مع إطلالة رائعة على مواقعها المتميزة، والتي تركزت فيها فعاليات مهرجان ((شتانا في حتا)) على طول البحيرة ليستمتع الزوار بالمناظر الطبيعية الرائعة، ومشهد غروب الشمس بين جبال حتا، كما أتاح لهم ذلك فرصة الاستمتاع بنزهة على ضفاف البحيرة، وركوب الدراجات الهوائية على المسار المخصص لها.

أحضان الطبيعة

كما أتاح ((حتّا وادي هب)) لزوار المهرجان قضاء أمتع الأوقات في أحضان الطبيعة مع الاستمتاع بمرافق خدمية عصرية، حيث يوفر لهم فعاليات ترفيهية وأنشطة فنية ومنطقة تضم عربات طعام تقدم الوجبات السريعة المتنوعة، ومجموعة من المطاعم المحلية لتناول أطيب المأكولات العربية، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق المخصصة للتخييم والمبيت في الخلاء.

ويحظى زوار المهرجان بفرصة التعرف بشكل أقرب على تاريخ حتّا الذي يشكل جزءاً مهماً من تاريخ إمارة دبي، وما كانت عليه هذه المنطقة الحيوية منذ مئات السنين في فترة القلاع والحصون في الإمارات، إلى جانب زيارة قرية حتا التراثية، حيث افتتحت القرية في عام 2001 بعد أن عملت حكومة دبي على ترميم منطقة القرية وإعادة بنائها، لتصبح متحفاً ومعلماً سياحياً يهدف إلى تعريف الزوار بالحقبة التاريخية للمنطقة، وتقع هذه القرية في قلب مدينة حتّا وتطل على جبلين كانا يسميان قديماً ((الحجرين))، ومزارع يخترقها فلج ماء، وتضم القرية 30 مبنى قديماً، بالإضافة إلى محال لبيع المقتنيات التراثية.

وأشاد زوار بالتنظيم المتميز للمهرجان ونوعية الفعاليات التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، مشيرين إلى أن طبيعة الأنشطة والبرامج تتناسب مع الهوية التراثية والعمرانية لمنطقة حتا التي تزخر بالعديد من المعالم الاستثنائية، كما أنها تقدم جرعة معرفية للزوار عن تاريخ حتا العريق وإرثها الثقافي.

وقال حسن الحريري، إن مهرجان ((شتانا في حتا)) تميز بحسن التنظيم وتنوع الفعاليات والأنشطة التي تستهوي مختلف الشرائح، وأضفت على الأجواء الباردة التي تتمتع بها حتا مزيداً من البهجة، وصنعت متنفساً جديداً للعوائل والأفراد الذين باتوا يقصدون المنطقة للتمتع بالمناظر الخلابة التي تنفرد بها حتا.

وأضاف إنه يقيم في حتا منذ قرابة 20 عاماً، وشهد التطور المتسارع الذي تشهده المنطقة عاماً بعد آخر، والذي تميز بحسن التنظيم والتخطيط بعيد المدى، لافتاً إلى أن الخدمات والمرافق التي تمتلكها حتا أصبحت علامة فارقة فيها وتميزها عن باقي المدن والمناطق، إذ حافظت على هوية حتا التراثية وطابعها الجبلي، حيث جاءت جميع مظاهر التطور والمشاريع لتكرس هوية حتا المتفردة.

مناظر خلابة

من جانبه، قال محمد الدياب، إن المنظمين نجحوا بامتياز في اختيار مواقع تنظيم الفعاليات التي أطلت على مناظر خلابة تنفرد بها حتا، وهو ما يشجع العوائل والزوار على التجول لساعات طويلة في أحضان الطبيعة والتمتع بالفعاليات الترفيهية، مشيراً إلى أن دقة التنظيم لفتت انتباهه، فكل شيء يسير وفق منظومة متكاملة تتجلى فيها كل عناصر التنظيم والنظافة، إلى جانب عناصر الإبهار بكل ما تحمله من تفاصيل دقيقة لإرث المنطقة.

وأوضح أن العوائل تبتهج كثيراً عندما تكون الأجواء بهذا الجمال، حيث تجد دافعاً أكبر للخروج وزيارة الفعاليات بشكل أكبر، إذ إن الأجواء مهيأة لقضاء أوقات جميلة، ويكون الأفراد معظم الأوقات مجتمعين مستمتعين بالأجواء اللطيفة.

حراك ثقافي

بدوره، قال سليم بارولي، إن تنوع الفعاليات وتوزع أماكن إقامتها يعطي الزائر فرصة لتخصيص أيام معينة لكل فعالية، وزيارة المواقع التي تقام بها الفعاليات على حدة، حيث ساهم هذا التوزيع في توفير أجواء أكثر احتفالية وأوقات سعيدة تقضيها الأسر معاً، لافتاً إلى أن الفعاليات الحالية ترسم البهجة، كما أن هناك حراكاً ثقافياً وفكرياً، أي أن المهرجان بطبيعته يخلق جواً من المتعة والفائدة في نفس الوقت.

من جهته، قال سعود عبدالله إن الفعاليات تحمل بين ثناياها تفاصيل دقيقة تبعث البهجة والفرح والفكر والترفيه، حيث نجح المهرجان في أن يكون مساحة كبيرة لقضاء أوقات من المتعة والإثارة وسط أجواء احتفالية مريحة يمكن للأسر وجميع زوار المهرجان أن يتوافدوا على فعالياته في كافة المواقع والاستمتاع بالجو الشتوي البارد والفعاليات الفريدة من نوعها.

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