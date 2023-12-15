حمدان بن زايد يستقبل وفداً من الأرشيف والمكتبة الوطنية

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وفداً من الأرشيف والمكتبة الوطنية برئاسة عبدالله ماجد آل علي المدير العام. واطلع سموه خلال اللقاء على الخطة الاستراتيجية للأرشيف والمكتبة الوطنية (2022 - 2025) بعد نقل مهام المكتبة الوطنية إليه.

وتضمنت الخطة الاهتمام باستدامة التحسين والتطوير من أجل تحقيق نتائج ريادية في مختلف المجالات والخدمات التي يستفيد منها الجمهور، وأشارت إلى أن الجهود متواصلة من أجل تجهيز المكتبة الوطنية التي ستحتفظ بالموروث الثقافي والفكري لدولة الإمارات ولكي تصبح مكتبة وطنية تضاهي أكثر المكتبات تطوراً وتقدماً في العالم من حيث شكلها ومضمونها.

تطورات

كما اطلع سموه على أبرز التطورات والوسائل المبتكرة التي تسهم في تعزيز دور الأرشيف والمكتبة الوطنية وأدائه المتميز على صعيد حفظ السجلات الحكومية والوثائق التاريخية لدولة الإمارات والمشاريع الهادفة إلى إتاحة الوثائق لمتخذي القرار والباحثين.

واستعرض الوفد أمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مشروع الأرشيف الرقمي للخليج العربي ((AGDA))، الذي تم إطلاقه بالتعاون ما بين الأرشيف والمكتبة الوطنية في الإمارات والأرشيف الوطني في المملكة المتحدة. وأصبح مشروع ((AGDA )) بوابة إلكترونية معتمدة لدى الطلبة والأكاديميين والباحثين في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة لما تحتويه من وثائق تاريخية أصلية متاحة على شبكة الإنترنت، ويمكن الاعتماد عليها في إعداد الأبحاث والدراسات.

واستمع سموه للتقرير المفصل الذي قدمه مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية حول تطوير مركز منطقة الظفرة الثقافي. وعبر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن إعجابه بما يحويه الأرشيف من كتب ومواد مصورة ووثائق تاريخية ومعلومات تمثل إرثاً حضارياً وتاريخياً للمنطقة والإنسانية، معرباً عن شكره لكافة المسؤولين والقائمين عليه للجهود التي يبذلونها بهدف المحافظة على تاريخ هذا الجزء المهم من دولتنا والعالم.

وقدم وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان صورة تذكارية نادرة لسموه مع الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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