ذياب بن محمد يشهد حفل تخريج طلبة كلية الإمارات للتطوير التربوي

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، الحفل الذي نظَّمته كلية الإمارات للتطوير التربوي، للاحتفاء بـ 292 طالباً وطالبة، تخرَّجوا في برامج الأكاديمية على مدى الأعوام الخمسة الماضية.

أُقيم حفل التخريج تحت شعار ((معاً نصنع الغد))، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك))، وهنَّأ سموه خريجي الدفعة الأخيرة، وخريجي الدفعات السابقة على إنجازهم ونجاحهم.

حضر حفل التخريج، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة كلية الإمارات للتطوير التربوي، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والدكتورة مي ليث الطائي مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية في الكلية.

وقالت معالي سارة الأميري ((نحتفي بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الإمارات للتطوير التربوي لينضموا إلى كوكبة التربويين الذي يزخر بهم ميداننا التعليمي في الدولة، وليشاركوا في جهود تطوير نموذج تعليمي رائد ينافس أرقى المنظومات التعليمية في العالم، من خلال تطبيق ما اكتسبوه في السنوات الماضية من خبرات ومهارات عالية لتحقيق أهدافنا الطموحة وفق آلية نهجها الابتكار وتبني أحدث التطورات التكنولوجية في أساليب التعليم والتعلم))، متمنية لهم حياة مهنية حافلة بالنجاح والعطاء وتحقيق مزيد من التقدم.

وأكدت معاليها حرص الكلية على أن تتماشى استراتيجياتها مع مستهدفات الدولة ورؤى القيادة الرشيدة في تمكين الكوادر التربوية من أدواتهم المعرفية ومهارات المستقبل التي تؤهلهم لأداء رسالتهم السامية بتنشئة أجيال إماراتية تواصل العمل على ترسيخ مكانة الدولة عالمياً، وتستكمل مسيرة الريادة والازدهار في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الكلية تعمل على إعداد طلبتها وفق أحدث الممارسات العالمية بما يدعم الأولويات الوطنية في النهوض بقطاع التعليم.

وأثنت معاليها على دور القائمين على الكلية من أعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء الهيئة الأكاديمية، والإداريين والموظفين، الذين لم يدخروا جهداً في سبيل تحقيق أهداف الكلية، التي يقاس نجاحها الحقيقي بإعداد التربويين للمستقبل.

من جانبها، قالت الدكتورة مي ليث الطائي ((فخورون بكافة التربويين الذين تخرجوا من كلية الإمارات للتطوير التربوي ضمن كافة الأفواج في البرامج الأكاديمية والتخصصات التي نطرحها، في سبيل تمكين التربويين وإعدادهم لقيادة مستقبل التعليم في دولة الإمارات، ونحن واثقون بأنهم سيتركون بصمة واضحة في قطاع التعليم، من خلال تجسيد التميز الأكاديمي والتربوي وفق أفضل الممارسات التعليمية وأكثرها تقدما وتطوراً، بما سينعكس على مستقبلهم المهني، ومخرجات التعليم لدى أجيل المستقبل)).

وأشارت إلى أن الكلية ماضية في تحقيق تطلعات قيادة دولة الإمارات الرشيدة نحو دعم نمو وتمكين التربويين، الذين يشكلون عنصراً أساسياً لتطوير عمليات التعليم والنهوض بواقعها، وذلك عبر برامج أكاديمية مبتكرة تتبنى التعلم المستمر والمستدام مدى الحياة، مضيفة نبارك للخريجين هذا الإنجاز الكبير في رحلة التطور المستمر والتي لن يحدها شيء، حتى تحقيق أولوياتنا وأهدافنا الاستراتيجية.

حضر حفل التخريج غاية الأحبابي، أصغر سفيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ((اليونيسيف)) لمؤتمر الأطراف COP28.

وحصل 78 تربوياً من الخريجين المتميزين على مرتبة الشرف في برامج الكلية المتنوعة على مدى 5 دفعات، وتحظى 80 خريجة تربوية من كافة الدفعات الماضية، في شغل مناصب قيادية وإدارية في المدارس المتنوعة بالدولة، وأن معظم خريجي الكلية يعملون كتربويين ومعلمين، ويساهمون بشكل فعال في دعم العملية التعليمية في كافة مدارس الدولة.

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