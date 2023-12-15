109 طائرات وسفينة شحن لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية ((الفارس الشهم 3))، وذلك من خلال تسيير جسر جوي بلغ 109 طائرات لليوم الـ40، إضافة إلى سفينة شحن، تحمل إجمالي 7244 طن مساعدات إغاثية، و3 محطات تحلية مياه، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال، حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

طرود غذائية

وواصلت مؤسسات العمل الإنساني في الدولة تقديم الدعم الإغاثي إلى الشعب الفلسطيني ضمن عملية ((الفارس الشهم 3))، وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع. وفي هذا الصدد تم أمس توزيع 6865 طرداً غذائياً على النازحين استفاد منها 34,325 شخصاً. وتوزعت الطرود على كل من معسكر ومواصي خانيونس ((1500 طرد)) ونازحين من محافظة غزة ((1391 طرداً)) وعلى السكان المحيطين بالمستشفى الميداني الإماراتي((248 طرداً)).

كما شملت لجنة المواصي غرب رفح ((630 طرداً)) ونازحين من محافظة الشمال ((490 طرداً)) ونازحين في شارع الطيران غرب رفح - لجان أحياء - ((926 طرداً)) ووزارة التنمية الاجتماعية ((1680 طرداً)) موزعة على مدارس: العقاد 350 طرداً ويبنا 250 طرداً وأسرار القبندي 700 طرد والمسمية 250 طرداً، كما جرى توزيع 130 طرداً خارج مراكز الإيواء.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية في الخامس من نوفمبر لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة وأرسلت مستشفى ميدانياً ومحطات تحلية المياه، وأكثر من 10126 طناً من المواد الغذائية والطبية والإغاثية.ويجسد التزام الإمارات قيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدء عملية ((الفارس الشهم 3)) الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

مبادرة

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، استقبلت جامعة الإمارات 33 طالباً وطالبة من أبناء قطاع غزّة للدراسة على نفقة الدولة.

وتأتي هذه المبادرة، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والطبية والتعليمية.

وتوجّه معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، على توجيهاته التي تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تُقدّمه الإمارات لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما وجّه معاليه آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على متابعته لتوفير فرصة الدراسة للطلبة والطالبات القادمين من غزة، في واحدة من أرقى الجامعات في الدولة وعلى المستوى العربي.

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