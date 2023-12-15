«دوكاب» تعلن مبادرات جديدة للمسؤولية المجتمعية للشركات

أعلنت مجموعة دوكاب، أحد أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، مبادراتها الجديدة للمسؤولية المجتمعية للشركات تحت شعار «دوكاب تبادر»، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر المناخ (COP 28) الذي شاركت فيه المجموعة ضمن مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعتمد هذه المبادرات على ستة محاور تبرز التزام المجموعة الارتقاء بالمجتمعات والإسهام في رفاهيتها فضلاً عن رفع مستوى الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية للشركات. وتشمل المحاور الستة التعليم والمسؤولية المجتمعية، والاقتصاد، والبيئة، والجوانب المالية، والتطوع، ولا يقتصر نطاق هذا المشروع على دولة الإمارات، وإنما يمتد أيضاً عالمياً للوصول إلى المناطق الأقل حظاً في العالم، للإسهام في تعزيز النمو الشامل والعادل.

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «تبرز مبادرات المسؤولية المجتمعية تركيزنا والتزامنا مواصلة النمو المستدام وإيجاد فرص عادلة للمجتمعات، وتعزيز البنية التحتية والتعليم والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية، إذ تهدف دوكاب إلى بناء مجتمعات مرنة مع التركيز على الاستدامة في جميع أنحاء العالم، إذ دأبت منذ تأسيسها على الاستثمار في القضايا الاجتماعية والبيئية، وستواصل ذلك في العام المقبل عبر مبادرة دوكاب تبادر، التي تنسجم مع توجهات ورؤية دولة الإمارات في النمو والتركيز على الإنسان وإبراز القيم الأساسية لشركتنا التي تسلط الضوء على التزامها النمو الشامل والعادل للجميع».

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